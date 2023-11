Ventimiglia in prima linea per la sicurezza stradale: 10 nuovi sistemi per la tutela degli utenti della strada

Città di Ventimiglia conferma il suo crescente impegno nel contrastare l’incidentalità stradale verso il raggiungimento dell'obiettivo strategico europeo di ridurre del 50% le vittime e i feriti gravi sulle strade entro il 2030 e azzerarli entro il 2050 ("Vision Zero"), attraverso la prevenzione e la riduzione degli incidenti grazie all'utilizzo di sistemi intelligenti che monitorano il territorio.

Aumentano così i dispositivi IoT installati sul territorio previsti dal Progetto Integrato di Sicurezza della Città di Ventimiglia, che prevede anche la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali non semaforizzati. Sono, infatti, iniziati i lavori di installazione di 10 dispositivi IoT per il controllo degli attraversamenti pedonali ad oggi considerati più critici.

In particolare:

- 1 in Corso Limone Piemonte

- 1 in Corso Francia, all’altezza del civico n. 9

- 1 in Via Biancheri, all’altezza del civico n. 10

- 1 in Lungo Roja, all’intersezione con via della Repubblica

- 2 in Via Oberdan, all’altezza del parco e all’altezza del civico n. 1

- 2 lungo la passeggiata Cavallotti, all’altezza del civico n. 47 e n. 69

- 2 in Corso Genova, all’altezza del Teatro Romano e all’altezza del civico n. 35

Questi sistemi smart sono composti da due segnali bifacciali luminosi di attraversamento pedonale presenti su entrambe le carreggiate e di un sistema LED che illumina le strisce pedonali soprattutto di notte permettendo una maggiore visibilità agli automobilisti dei pedoni. In aggiunta sono presenti anche due pre-segnalatori più esterni di allerta per gli automobilisti in transito.

Il Progetto Integrato di Sicurezza prevede, anche, la campagna di comunicazione e sensibilizzazione “Ti Voglio Bene”, rivolta a tutti i cittadini per promuovere un diverso atteggiamento culturale aumentando la sensibilità di tutti al rispetto delle norme, facendo percepire i regolamenti non come limitazioni, ma come tutela della salute di ogni individuo e del proprio territorio.

Il Progetto è inoltre rafforzato da una diffusa campagna di comunicazione declinata anche su portali web di informazione locale e sui social media, finalizzata ad informare i cittadini sui nuovi interventi e a sensibilizzare tutti gli utenti della strada verso un atteggiamento sempre più responsabile e più consapevole dei rischi che si possono correre quotidianamente sulle strade a causa della mancanza di rispetto delle regole.

Soddisfatto il Sindaco, Flavio Di Muro, che in merito dichiara: “Abbiamo individuato con la società incaricata e con il Comando di Polizia Locale 10 punti sensibili in cui posizionare questi nuovi dispositivi i quali, oltre ad assicurare una maggiore sicurezza per i pedoni, garantiranno al contempo una maggiore illuminazione nelle zone più soggette a fenomeni di microcriminalità. Continua quindi l’impegno di questa Amministrazione verso una città più sicura e a misura d’uomo”.