Consiglio comunale a Vallecrosia, Perri propone una commissione sulle manifestazioni

Convocare una commissione sulle manifestazioni è la richiesta che con un ordine del giorno il gruppo consiliare Perri Sindaco ha proposto durante la seduta del consiglio comunale di Vallecrosia, andata in scena lunedì scorso. L'amministrazione Biasi ha accolto favorevolmente l'idea di un tavolo permanente con i consiglieri e le associazioni per discutere, proporre e confrontarsi sugli eventi da inserire nel calendario delle manifestazioni.

“Premesso che dopo la festa della zucca si è concluso il primo programma manifestazioni del nuovo Assessorato di questa amministrazione, considerato che tale programmazione non è stata incrementata da nuove proposte rispetto agli anni precedenti rendendo così il nostro calendario manifestazioni monotono e di scarsa qualità, ad esclusione dei quattro eventi consolidati, per attrarre turisti e spettatori con il conseguente beneficio anche economico, rilevato che diverse associazioni della città non sono state minimamente prese in considerazione per organizzazione di manifestazioni o proposte di idee e visto che si chiede da tempo di convocare una commissione dedicata a manifestazioni e turismo si impegna gli assessori competenti Giuseppe Ierace, Patrizia Biancheri e Marilena Piardi a convocare una commissione al fine di poter redigere una programmazione e un incontro con tutte le associazioni del territorio propedeutico alla commissione, anche alla presenza dei consiglieri di minoranza" - ha illustrato il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri durante la seduta del consiglio comunale di lunedì - "Abbiamo già detto più volte come la proposta amministrativa sia alquanto scarsa. Sul sito del comune di Vallecrosia mi aspetto che non ci siano i burattini o il serpente magico perché non credo che attraggano fiumi di bambini con i genitori. Le manifestazioni devono essere pensate, capite e spalmate su tutto l’arco temporale di un anno e le associazioni svolgono un ruolo fondamentale in questo. Pensiamo in grande. Ci sono 53 associazioni che si potrebbero convocare e coinvolgere, bisogna pensare in grande e investire sulle manifestazioni".

“Bisogna aprire una discussione sulle nostre amministrazioni" - ha aggiunto il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada - "Ci sono alcune manifestazioni che ormai sono consolidate e che funzionano e altre manifestazioni che vanno programmate con il tempo. Adesso ci sono tutte le condizioni per poter programmare e aumentare l’offerta turistica. C'è un problema di risorse su cui bisogna fare scelte, sono a favore di una commissione per cercare di capire cosa fare per rilanciare le nostre manifestazioni e sulla possibilità di destagionalizzare di eventi”.

“Facendo un'analisi delle manifestazioni ci sono molte cose che le penalizzano, prima di tutto non abbiamo spazi al chiuso e quindi come possiamo fare manifestazioni in periodo invernale?” - ha replicato l'assessore Pino Ierace - “Dobbiamo, perciò, puntare a farle all’esterno quando abbiamo tempo bello. Stiamo già pensando di arricchire alcune manifestazioni in estate e anticipare qualcosa nella primavera. Sono favorevole e disponibile a un tavolo permanente su turismo e commercio e ad accettare tutte le proposte che arrivano. Ci sono sicuramente 52 associazioni ma ho visto quali sono poi quelle che danno concretamente una mano e sono quattro o cinque. Andrà incrementata qualche altra attrattiva per animare la passeggiata mare, almeno un giorno alla settimana, che possa far lavorare anche i ristoratori. Mi tengo, però, la prerogativa di redigere, con i miei collaboratori, il calendario delle manifestazioni”.