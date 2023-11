Una commissione per riorganizzare e implementare il mercato settimanale di Vallecrosia, accolta la richiesta di Perri (Foto)

Convocare una commissione per riorganizzare e implementare il mercato settimanale di Vallecrosia è la proposta presentata, in consiglio comunale, dal gruppo consiliare Perri Sindaco. L'ordine del giorno, durante la seduta di ieri, è stato approvato all'unanimità.

“Premesso che i mercati settimanali giocano un ruolo significativo nella comunità e hanno un impatto positivo su molti aspetti della vita della città, della promozione della vita locale e alla promozione della sostenibilità, sono un importante elemento della vita urbana e contribuiscono al benessere delle comunità locali, considerato che il nostro mercato del lunedì è stato dimezzato e sta scomparendo, si impegna l’assessore competente a convocare una commissione apposita al fine di poter lavorare per implementare e riorganizzare il mercato settimanale della città d Vallecrosia" - ha illustrato il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri durante la seduta andata in scena ieri mattina - “Il nostro mercato si è ridotto ai minimi termini, quindi, a livello commerciale bisogna capire quali sono eventuali politiche commerciali legate al settore dell'area del mercato settimanale per far sì che il nostro mercato possa dare un servizio di qualità a coloro che frequentano il mercato. Se guardiamo le città vicine i mercati tengono ancora molto la posizione, Bordighera ha un mercato molto sviluppato, Ventimiglia patisce alcune situazioni ma il mercato è sempre un’attrazione, dal punto di vista delle presenze ed economiche. Siccome non abbiamo visto convocare nulla chiediamo un impegno formale affinché questa commissione si possa riunire e chiediamo se, eventualmente, è stato fatto un percorso che possa aiutare a capire quello che sarà il destino del nostro mercato settimanale anche alla luce del fatto che il solettone sarà poi interessato dalla grande opera del canale scolmatore, l'intervento della foce del Verbone. Prima di dare informazioni scorrette o poco precise abbiamo voluto nuovamente porre l’attenzione sul mercato settimanale“.

“Anche noi, come maggioranza, ci siamo posti il problema e qualche idea per arricchire, per dare spinta migliore al mercato e alle fiere, c’è. Le manifestazioni vanno arricchite o modificate sennò andranno a morire. Siamo pronti a sederci a un tavolo per trovare soluzioni e ascoltare le vostre proposte a riguardo. Il farlo crescere potrebbe essere dargli una spinta con qualche altro articolo“ - ha replicato l'assessore Giuseppe Ierace - "Per quanto riguarda le aree dovremo valutare la dislocazione del mercato. C’è già stato un primo tentativo con l’ex mercato dei fiori, dovremo vedere insieme quali possano essere le idee per fare in modo che funzioni".

“Ci sono degli aggiustamenti da fare“ - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada - “Rischiamo fortemente, tra qualche anno, di non averlo più visto che continua a venire meno l’offerta commerciale e diminuiscono i banchi, è un dato che dobbiamo iniziare a registrare. E' necessaria una seria valutazione sul luogo dove viene svolto il mercato e il giorno e su tutta una serie di accorgimenti che ci potrebbero essere e potrebbero essere utili per un rilancio vero e proprio del mercato. Sono favorevole all’ordine del giorno e nell'aprire una discussione. Ringrazio l’assessore Ierace per l’apertura dimostrata in questo senso”.

“Ringrazio l’assessore che ha mostrato di voler mettersi attorno ad un tavolo per capire quello che può essere un nuovo riassetto” - ha detto, infine, il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - “Ci sono normative che diamo per scontato e invece poi non si può fare. Una soluzione potrebbe essere ampliare, qualificare e migliorare l'offerta. Bisogna contattare realtà che possano dare un messaggio, un qualcosa che la gente comune può acquistare, sia food che altri articoli. E' un peccato rischiare di perdere il mercato settimanale".