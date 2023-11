Vallecrosia, Biasi replica a Perri: "In questi anni il presidente del consiglio comunale ha svolto ruolo impeccabile" (Foto e video)

"Sono state fatte delle affermazioni contro il nostro presidente del consiglio, che viene tacciato di essere poco equilibrato, poco democratico e poco aperto al confronto e al dialogo. Reputo che in questi cinque anni e quattro mesi, il presidente ha svolto un ruolo impeccabile ed è una persona per bene ed estremamente equilibrata e democratica". Con queste parole il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi replica alle affermazioni del consigliere comunale Fabio Perri che, con una comunicazione questa mattina, a nome della minoranza ha denunciato che "rispetto, dignità e imparzialità non vengono garantiti" dal presidente del consiglio comunale durante le sedute dell'assise.

"In consiglio comunale abbiamo letto, risposto e ascoltato le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno della minoranza e, perciò, non potevo accettare da parte sua questa accusa infondata" - sottolinea il primo cittadino - "Il rispetto dei regolamenti è basilare e fondamentale da parte del presidente in modo equilibrato e al di sopra delle parti che rappresentano l'assise del consiglio comunale".

"Ci siamo presentati alle elezioni con il nostro programma, lo abbiamo votato in consiglio e lo stiamo rispettando per cui ben vengano le proposte, le segnalazioni, le interpellanze che saranno sempre accettate e ascoltate" - conclude Biasi - "Non possiamo, però, accettare l'imposizione dell'indirizzo amministrativo e della nostra programmazione voluta, votata e rafforzata dal voto del consiglio comunale. Questo comune è sempre stato molto trasparente, libero al dialogo e per la libertà di pensiero e parola, continuiamo a lavorare per il bene comune nel rispetto delle regole".