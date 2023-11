Novembre 1998-2023 : la Casa Famiglia Pollicino compie 25 anni, domenica Santa Messa di ringraziamento e condivisione

Si svolge domenica prossima un evento che segnerà un quarto di secolo di amore, dedizione e impegno nell'ambito dell'accoglienza e condivisione con bambini e ragazzi che per un certo periodo della loro vita, non hanno potuto vivere con la loro famiglia.

"Casa Famiglia Pollicino compie 25 anni - dicono dall'associazione - e vorremmo festeggiare questo traguardo significativo con voi tutti in un momento di ringraziamento e condivisione. Ringraziamento perché a fronte di quanto fatto in questi anni non si può fare altro che ringraziare tutte le persone che da tanti anni ci hanno accompagnato e sostenuto, ma soprattutto i bambini accolti per quello che ci hanno insegnato".

Da quando è stata fondata nel 1998, Casa Famiglia Pollicino ha lavorato incessantemente per sostenere bambini e famiglie in situazioni difficili ponendosi come esperienza di accoglienza fattibile per chiunque voglia mettere in gioco la propria vita in modo altruistico. La nostra associazione ha sempre avuto come obiettivo la sensibilizzazione delle persone all’affido familiare attraverso l’amore e la disponibilità al donarsi, ad aprire la porta del loro cuore e della loro casa. Solo attraverso questa scelta di vita si può sperare nella crescita di un bambino che, accompagnandolo per il periodo necessario verso l’età adulta, possa trovare in sé le forze e l’autostima che solo l’amore di uno o due genitori amorevoli possono dare. E’ solo attraverso l’amore ricevuto che potranno superare le sfide che la vita metterà loro davanti.

Per ricordare questi 25 anni straordinari, è stata scelta una Santa Messa di ringraziamento, perché è da lì che siamo partiti. Domenica prossima alle 10,30 a Imperia presso la Basilica di San Maurizio, un momento di riflessione, gratitudine e celebrazione per tutto ciò che abbiamo realizzato come associazione e per tutti coloro che ci hanno sostenuto lungo il percorso.

Al termine della celebrazione eucaristica, seguirà un rinfresco presso i locali dell’associazione A Piccoli Passi, proprio in prossimità del Duomo. "Sarà un'opportunità per condividere storie - dicono da 'Pollicino' ricordi e riconoscere il lavoro che insieme in questi anni abbiamo compiuto. Grazie a tutti coloro che hanno camminato al nostro fianco in questi 25 anni. Siete la forza trainante dietro ogni successo e ogni sorriso. Non vediamo l'ora di celebrare insieme questa occasione speciale .