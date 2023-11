Bordighera, betoniere in via Al Capo: scatta il divieto di transito e di sosta

Scatta il divieto di transito e di sosta in via Al Capo a Bordighera, nel tratto tra via Circonvallazione e il piazzale Otto Luoghi, il 16 e il 17 novembre dalle 13 alle 17.30, per permettere il posizionamento di betoniere per gettata in un immobile. Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale.

Inoltre, verrà istituito il doppio senso di circolazione per i soli aventi diritto in via Circonvallazione, nel tratto da via Dei Colli alla Ztl. La viabilità verrà garantita con l’ausilio di movieri a cura del richiedente.

I provvedimenti sono resi necessari per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.