Tariffe idriche, siccità e ungulati. Piana a Ventimiglia: "Regione Liguria terrà conto delle richieste e delle osservazioni" (Foto e video)

"Regione Liguria non può non tenere conto di quelle che sono le richieste e le osservazioni pertinenti e legittime. Le maggiori richieste e attenzioni riguardano le tariffe idriche, pozzi per raccogliere l'acqua piovana, il miglioramento delle reti idriche già esistenti, il problema degli ungulati. Abbiamo parlato della nuova programmazione di investimento che il nuovo piano di sviluppo metterà a disposizione delle aziende. Nel frattempo abbiamo già aperto le misure a superficie per dare un sostegno concreto alle aziende olivicole, viticole, di nocciole e di frutta presenti sul territorio regionale" - dice il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana che, nel pomeriggio odierno, ha incontrato a Ventimiglia le associazioni di categoria e le imprese agricole del territorio presso l’Aula consiliare del Comune.

"E' la prima volta che un comune della mia provincia mi invita a fare un incontro con le associazioni di categoria e le imprese agricole del territorio. Da imperiese sono piacevolmente stupito" - aggiunge Piana - "Sono disponibile a fare tavoli di confronto e di aggiornamento".

Un'occasione di confronto su varie tematiche e problematiche riscontrate sul territorio alla presenza del sindaco Flavio Di Muro, degli assessori Serena Calcopietro e Domenico Calimera, del presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari e del consigliere regionale Mabel Riolfo. "Sono molto soddisfatta di questo incontro" - afferma l'assessore con delega alla Terra Serena Calcopietro - "Le realtà agricole svolgono un ruolo importante per il territorio e sono un volano per quanto riguarda il turismo. Tante sono state le tematiche che sono state toccate come gli scarti vegetali, il problema della fauna selvatica, della siccità e dell'acqua. L'obiettivo è quello di cercare di creare un confronto sinergico per arrivare a una collaborazione sinergica del territorio. Siamo pronti ad ascoltare tutte le proposte".

"Sono contenta di essere qui insieme al vicepresidente per l'incontro con le aziende del territorio" - dichiara il consigliere regionale Mabel Riolfo - "Siamo qua per ascoltare le istanze".