Imperia: sabato prossimo al Palasalute torna l'appuntamento 'Leggiamo tutti'

Torna l'appuntamento con la lettura dedicata ai più piccini. Sabato prossimo, dalle 10 alle 12,30 al Centro Pediatrico di Riabilitazione Motoria del Palasalute di Imperia, col patrocinio del Comune di Imperia e di Asl 1 si terrà l'evento dal titolo 'Leggiamo tutti', nell'ambito dell'iniziativa 'Nati per leggere'.

Tre saranno i laboratori disponibili su prenotazione al numero di telefono 3404928234 (Veronica) o via posta elettronica all'indirizzo im.pediatria.motorio@asl1.liguria.it:

- laboratorio di lettura e incontro con i libri per bambini con ogni tipo di abilità (0-1 anno, 2-3 anni, 4-5 anni, 6-8 anni). Il gruppo 6-8 anni sperimenterà una lettura bilingue italiano-arabo;

- laboratorio musicale (0-1 anno e 2-3 anni);

- spazio per la comunicazione aumentativa alternativa (con utilizzo di strumenti ad alta tecnologia).

Per mamma e papà invece, 'EduChiAmo', spazio di sensibilizzazione sulla relazione educativa. L'evento è in collaborazione con il Rotaract di Imperia, Insegnanti Aigam Provincia di Imperia, L'Armadilla libreria indipendente e Mondadori Bookstore Imperia.