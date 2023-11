Camporosso: per la 'Giornata contro le povertà' una serie di appuntamenti al centro Falcone

Sabato prossimo in tutta Italia viene celebrata la ‘Giornata contro le povertà’. La Scuola di Pace di Ventimiglia richiama il grave problema della solitudine che interessa in modo particolare il mondo giovanile.

Domenica, al Centro Falcone in Camporosso, è prevista una iniziativa così articolata:

- ore 10 esibizione degli allievi della scuola Musicarte di Camporosso e del Coro Ragazzi Spes

- ore 12.30 Pranzo Sociale (prenotazioni 333 3530598)

- ore 14 esibizione del complesso “The Premonition John Fogerty Experience”

Il problema dei giovani è particolarmente grave sul nostro territorio, anche caratterizzato da dispersione scolastica, tra le più alte di tutta Italia, e dalla carenza di spazi in cui i giovani possano aggregarsi e sviluppare le proprie capacità.

Per sopperire a queste gravi mancanze Scuola di Pace di Ventimiglia, in collaborazione con il Comune di Camporosso, si è impegnata a ristrutturare il Vecchio Frantoio sito in Corso della Repubblica, destinando allo scopo la somma di euro 80.000,00 che stiamo raccogliendo tra la popolazione.

Per contribuire è possibile donare sul conto corrente: IT72X 08439 49120 00011 0000282 INTESTATO a SCUOLA DI PACE ETS- o devolvere il 5 x 1000 nella dichiarazione dei redditi alla Spes indicando il codice fiscale 90047030086.