L'Ufficio Assistenza Scolastica del Comune di San Bartolomeo al Mare comunica che venerdì prossimo il servizio scuolabus non è garantito per gli studenti della Scuola Primaria e sarà sospeso per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado.

La decisione è stata assunta in quanto non è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche, causa previsto sciopero del personale scolastico.