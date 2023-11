Sanremo: giovedì 16 incontro sulla letteratura ottocentesca al Museo Civico con la società dei francesisti

Con l’autunno è ripresa l’attività culturale promossa dalla sezione sanremese della Società Italiana dei Francesisti, una realtà molto attiva del Ponente a partire dal 2016.

Il prossimo incontro previsto giovedì prossimo alle 16 si terrà nella Sala consiliare del Museo Civico di Palazzo nota e avrà per titolo “Sanremo in un romanzo ottocentesco di Luigi Rocca”. A parlarne sarà lo studioso ed editore sanremese Faris La Cola, più noto con il nome d’arte di Freddy Colt, nelle sue vesti sia di co-fondatore della Sidef di Sanremo che in quelle di Segretario Generale dell’Istituto Internazionale di Metapolitica “Joseph de Maistre”, un prestigioso organismo che ha dato il patrocinio a questa inziiativa.

L’argomento non è dei più noti: si parlerà infatti di un romanzo pressoché sconosciuto ambientato nella Sanremo di fine Ottocento, dal titolo “Guglielmo e Rachele, Episodio di una stagione invernale a Sanremo”, edito a Torino nel 1875. L’autore è Luigi Rocca, torinese nato nel 1812, molto attivo anche come giornalista e studioso, e l’ambientazione è vivacemente descritta nel suo romanzo, uscito proprio l’anno in cui si apre la strada ferrata… Poiché questo testo è stato è stato studiato da uno stimato e prolifico studioso di Celle Ligure, il professor Gian Luigi Bruzzone, venuto a mancare nei mesi scorsi, l’incontro è dedicato alla sua memoria. Bruzzone era peraltro socio dell’Accademia della Pigna e Membro Effettivo dell’Istituto Internazionale “Joseph de Maistre”, al cui “Glossario di Metapolitica”, tuttora in fase di elaborazione, aveva collaborato scrivendo due saggi.

Il libro ottocentesco sarà mostrato ai presenti dal collezionista Marco Mauro, Accademico della Pigna per la Bibliografia Locale. La professoressa Graziella Ferrari, fiduciaria SIDEF di Sanremo, introdurrà la conferenza.