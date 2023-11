Trofeo Bandiere arancioni 2023, gara di orienteering a Dolceacqua (Foto)

Si è svolta, ieri, a Dolceacqua una gara di orienteering del Trofeo Bandiere arancioni 2023.

I partecipanti, atleti liguri e non anche di livello nazionale, hanno girato il Borgo dei Doria con l'ausilio di una mappa molto particolareggiata. "E' stato allestito un percorso particolarmente semplice, ma interessante, aperto a tutti coloro che non conoscevano questa disciplina sportiva" - fanno sapere gli organizzatori dell'Asd Arco di carta di Genova, che hanno allestito un tavolo del ritrovo in piazza Garibaldi - "I partecipanti hanno seguito un percorso segnato su una mappa passando per un certo numero di punti di controllo da visitare in sequenza obbligata. La strada tra un punto e l'altro è stata scelta liberamente dal concorrente".

E' stata un'occasione anche per ammirare il paese in modo divertente e da un punto di vista differente.