Imperia: venerdì prossimo al cinema Centrale Eugenio Ripepi presenta il suo nuovo videoclip

Esce venerdì prossimo in digitale 'Un passato da uomo' (distribuzione ADA Music Italy), il nuovo brano del poliedrico artista Eugenio Ripepi, il cui videoclip verrà presentato in anteprima per le scuole lo stesso giorno al Cinema Centrale di Imperia. E' un ritorno all’impegno sociale del cantautore dopo la parentesi spensierata punk-rock del suo ultimo brano 'Paura di vivere'.

Il brano in uscita, infatti, racconta la struggente storia di un ragazzo di 13 anni costretto a vivere per strada, ai margini della società. Si sente diverso dagli altri coetanei e condivide le difficoltà, la solitudine e la sofferenza di chi non ha una casa e deve lottare per la sopravvivenza ogni giorno. Nonostante le tematiche pesanti affrontate, la canzone che inizia lenta ha un finale allegro e potente, arricchito da accenti punk rock. Questi ultimi simboleggiano la svolta positiva nella vita del protagonista, che trova finalmente un po' di speranza e di felicità grazie all’adozione da parte della famiglia che lo ha accolto.

Venerdì prossimo, al Cinema Centrale di Imperia, si svolgerà una mattinata dedicata alle alunne e agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Pieve di Teco-Pontedassio e della Scuola Forestale di Ormea, che avranno l'opportunità di assistere in anteprima alla proiezione del videoclip "Un passato da uomo" e del lungometraggio "Frontiera 2053", una storia che oscilla tra passato e presente, girato nell'Alta Valle Arroscia: luoghi con paesaggi bellissimi, territori ricchissimi di cultura e tradizioni, ma da qualche anno soggetti a lento e continuo spopolamento. Saranno presenti anche il cantautore Eugenio Ripepi, il regista Sandro Bozzolo, il produttore esecutivo prof. Michele Beltramo, e gli studenti coinvolti, pronti a raccontare l'esperienza dietro le quinte e a stimolare il dibattito sulle tematiche affrontate nel progetto, che rientra nel piano nazionale cinema e immagini per la scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il videoclip, il cui soggetto affronta il tema trattato nel brano, è stato scritto da Eugenio Ripepi e diretto da Sandro Bozzolo, che è anche autore del lungometraggio. Durante la realizzazione del film, il cui cast comprende due protagonisti del videoclip, Maicol Cepollini e Aya Madoium, il cantautore è stato coinvolto come coach acting e ha guidato gli studenti nelle fasi di scrittura e realizzazione delle scene, creando così ulteriori connessioni tra le due produzioni. Questa esperienza mira a coinvolgere i giovani in un concreto progetto artistico e a farli riflettere su questioni importanti, conducendoli, in un percorso di formazione, a esplorare le loro radici e a ricercare un possibile futuro. Sarà un'occasione unica per i ragazzi di vedere il risultato del loro impegno sul grande schermo, ed essere parte integrante di un progetto cinematografico.

"Sono molto emozionato e onorato di presentare a Imperia il mio nuovo brano, "Un passato da uomo", con il videoclip di cui ho scritto la sceneggiatura poi trasformata in immagini dal regista e amico Sandro Bozzolo, sempre impegnato nelle tematiche sociali, con un importante palmarès per una vasta esperienza internazionale - afferma Eugenio Ripepi - è stato un lungo e intenso processo creativo, in cui ho voluto dare vita a una storia inizialmente triste ma con lieto fine: un racconto per immagini che andasse a integrarsi perfettamente con il testo della canzone, creando un cortometraggio coinvolgente e significativo, così da valorizzare al massimo il significato del brano. Sono molto grato a tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto con me, portando avanti con passione e impegno ogni fase della produzione".

Insieme a Eugenio Ripepi, autore di musica e testi, hanno collaborato Simone Mazzone (chitarra), Mauro Vero (chitarra), Lorenzo Lajolo (basso), Folkert Beukers (batteria). Il brano, edito da Bollettino Edizioni, è stato inciso e mixato da Alessio Senis e Andy Senis presso Rosenhouse Recording Studio - Industrie Musicali di Vallecrosia ed è stato masterizzato presso Ithil World Studio di Imperia dal sound engineer Giovanni Nebbia.

Eugenio Ripepi, è un attore, regista, scrittore, cantautore, direttore artistico di origine calabrese. Nasce come attore di prosa e si diploma alla Scuola del Teatro Stabile del Veneto laureandosi anche, prima al Dams e poi in Scienze dello Spettacolo, all’Università di Genova dove successivamente ha conseguito anche il dottorato che lo ha portato a lavorare come cultore della materia di Storia del teatro e come docente di ruolo presso il Liceo Artistico di Imperia, dove vive. Dimostra fin dall’inizio una grande versatilità e una propensione per l’arte a 360 gradi che lo ha portato a maturare negli anni diverse esperienze tra musica, cinema, teatro, letteratura e didattica. Come cantautore pubblica nel 2011 “La buccia del buio”, il suo primo album che vanta la collaborazione di artisti come Ellade Bandini, seguito nel 2013 dal 45 giri “Canzone Sociale” e nel 2020 da “Roma non si rade (Colori a occhi chiusi - Occhio destro)”. Tra i suoi singoli pubblica “Questo Mondo Non Ci Vuole” (2022), “Instastory” (2021), “Segui l’hasthtag” (2016). Alcuni dei suoi singoli in rotazione su Isoradio Rai, network nazionali e radio private, si sono posizionati tra i primi 25 della Classifica Nazionale Indipendenti. Ha pubblicato i libri "Giallo Arma di Taggia-Taggia's Weapon", “Teatro-Canzone, Storia, Artisti, Percorsi”, “La Canzone Teatrale di Piero Ciampi”, “Scritti in festa per Eugenio Buonaccorsi”; "La drammaturgia musicale-teatrale di Gian Piero Alloisio" in "Teatro e teatralità a Genova e in Liguria"; “Il carnet del carnefice”; “Eredi del punto su tele di carne”; “La luce scalza”. Nel corso della sua carriera ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti nel campo della cultura, dello spettacolo e dello sport. Si è esibito, tra le altre cose, al MEI a Casa Sanremo, al Premio Bindi, e in varie manifestazioni organizzate dal Premio Tenco.