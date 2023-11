Ventimiglia: il comune avvia il concorso per l’assunzione di due persone con disabilità

Il Comune di Ventimiglia ha indetto un bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di due posti di operatore esperto amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, interamente riservato alle persone disabili. Il bando è stato pubblicato sul sito del Comune e sul portale inPA, riservato alla pubblica amministrazione. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, pena l'esclusione, è fissato alle 23,59 del 27 novembre prossimo.

Per partecipare al concorso, oltre al possesso dei diritti civili, occorre un diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l'accesso all'Università. Le persone che aspirano al posto dovranno superare una prova scritta a risposta multipla di contenuto teorico e una prova orale, sugli argomenti oggetto del concorso, che verrà sostenuta solo da chi supera la prova scritta con un voto minimo di 21 su 30 e sarà chiamata a verificare la preparazione ma anche l'attitudine a ricoprire il posto previsto.

“Continuano le assunzioni, a seguito del concorso per tre agenti di Polizia Locale, per garantire più efficienza ed efficacia ai servizi resi dalla macchina comunale, che da tempo risente di una carenza cronica di personale – dichiara il Sindaco, con delega anche al personale, Flavio Di Muro. Al contempo, con questo bando, vogliamo ancora una volta sottolineare il nostro impegno e la nostra attenzione verso le persone portatrici di disabilità con atti concreti”.