Rombano i motori, raduno di auto e moto d'epoca a Dolceacqua (Foto e video)

Rombano i motori a Dolceacqua. Nella giornata odierna il Borgo dei Doria ha ospitato un raduno di auto e moto d'epoca.

I partecipanti sono partiti da piazza Mauro a Dolceacqua per fare un tranquillo giro turistico attraverso le alture del Borgo dei Doria. Il 2° raduno dei Doria è stata un'occasione per conoscere ad ammirare l'entroterra. Per l'evento erano presenti anche alcune miss locali.

All'ora di pranzo i partecipanti hanno fatto una pausa per assaporare le bontà della cucina ligure. A seguire andranno in scena le premiazioni.