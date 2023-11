Ventimiglia: Cristian Di Franco eletto presidente dell'associazione 'La Scogliera'

Oggi domenica 12 novembre 2023 si sono svolte presso la sede sociale dell'associazione La Scogliera le elezioni del presidente e del nuovo nucleo direttivo che gestirà l'associazione per il prossimo quadriennio olimpico .

“A ricoprire il ruolo del presidente – si spiega nella nota - un volto già conosciuto all'associazione: Cristian Di Franco, già presidente è consigliere in più mandati all'interno dell'associazione, è persona sempre attiva nella comunità con la creazione di eventi, la più importante La Giornata del Turista, manifestazione attuata in collaborazione con l'Ente Agosto Medievale, la protezione civile e le altre associazioni di pescatori dilettanti situate nella città di confine che in tre anni hanno visto una grande crescita. In particolare l'ultimo anno più di 670 persone hanno potuto godere della vista del nostro litorale e, alla sera, quasi 2400 persone hanno gustato le nostre sardine. Ad affiancare Di Franco nel direttivo sono: vice presidente Marcello Rinella, conosciuto nella città per la sua passione per il mare è il body building, Jessica Vallerino, segretaria infaticabile e scrittrice di libri, Lucio De Luca (la grande passione per il mare lo ha portato a seguire l'associazione per parecchi anni sempre alla ricerca del giusto), Mario Curcio, pescatore sopraffino e instancabile lavoratore, Marco Corsaro, grande lavoratore appassionato di pesca”.

“Siamo belli carichi - spiega il presidente Di Franco -, abbiamo una grande sinergia in questo gruppo di lavoro con il quale ci siamo posti importanti eventi e obbiettivi che definiranno la nostra società sportiva. Anche all'attuale amministrazione comunale proporremo grandi progetti trovando il giusto connubio tra sport e turismo. Già in campagna elettorale avevamo discusso di ipotetici progetti che ha breve prenderanno forma e questo ci dà grande stimolo poiché l'amministrazione crede, come del resto anche noi, nell'importanza di una sana collaborazione al fine di diventare un servizio utile ai cittadini e turisti per mettere in risalto le bellezze naturali della nostra splendida città. Nei prossimi giorni presenteremo una serie di eventi sportivi agonistici e ludico ricreativi che coinvolgeranno i nostri soci, i cittadini e i turisti. Perciò come si dice in gergo marinaro ‘vento in poppa’”.