Sanremo: elezioni amministrative, Fulvio Fellegara incassa il “sì” del Partito Democratico

Si aggiunge un nuovo tassello al puzzle elettorale che porterà Fulvio Fellegara, ex segretario provinciale Cgil, a correre per la carica di sindaco di Sanremo. Il suo nome ha incassato il “sì” della direzione del Partito Democratico matuziano riunita al teatro della Federazione Operaia di via Corradi.

Gli iscritti al partito hanno valutato favorevolmente candidatura di Fellegara, nome scelto per unire il mondo del centrosinistra sanremese con l’aggiunta di liste civiche, in attesa della decisione del MoVimento 5 Stelle.

“Nella seduta precedente avevamo accolto l’ipotesi di Fulvio Fellegara - spiega a SanremoNews Gianni Salesi, segretario cittadino del Pd - in questa riunione ci siamo trovati d’accordo sul nome e sulla proposta della candidatura. Il Pd sanremese la sostiene, ora dovrà essere valutata dalle altre liste collegate. Non è il candidato del singolo partito, ma di una coalizione”.

Ora, dopo il “sì” del Partito Democratico, la parola passa agli altri componenti della coalizione che, molto probabilmente, sarà composta da: lista del sindaco, Partito Democratico e lista della sinistra “tradizionale” sanremese. In attesa delle scelte in casa 5 Stelle.

“Sicuramente incontreremo a breve il MoVimento 5 Stelle per capire se approvano una candidatura unitaria o ne vogliono una loro - conclude Salesi - nelle prossime settimane incontreremo loro e le altre possibili liste per fare un ragionamento unitario”.