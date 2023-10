Sanremo: ipotesi Fulvio Fellegara candidato sindaco, il M5S si smarca: “Lavoriamo a un nome nostro, nessun contatto con il Pd”

A poche ore dall’uscita delle indiscrezioni che vorrebbero Fulvio Fellegara come possibile candidato sindaco di Sanremo della coalizione di centrosinistra, il MoVimento 5 Stelle matuziano prende le distanze per voce del consigliere comunale Roberto Rizzo.

“Fino a oggi non ho avuto contatti con gli esponenti del Partito Democratico - commenta Rizzo - stiamo lavorando a un nostro candidato sindaco. Quello che è uscito non è stato condiviso con noi”.

Il MoVimento 5 Stelle sanremese, quindi, non solo non avrebbe avuto contatti con il Pd locale, ma starebbe anche lavorando per una propria proposta in solitaria con un candidato sindaco non condiviso con altri partiti o liste civiche. Se così dovesse essere, al momento sarebbero quattro le fazioni che stanno prendendo forma in vista della tornata elettorale della primavera 2024.

Oltre ad Alessandro Mager, probabile candidato sindaco della coalizione costruita attorno al movimento ‘Anima’ di Alessandro Sindoni e Sergio Tommasini, ci sarà l’espressione del progetto di centrodestra che fa riferimento all’ex sindaco Maurizio Zoccarato e al neonato progetto ‘Andiamo’. Le altre due forze in campo saranno, quindi, la coalizione di centrosinistra e, come si apprende dalle parole di Rizzo, il MoVimento 5 Stelle che, quindi, correranno separati.