Trasporti e adeguamento della stazione ferroviaria, confronto a Ventimiglia (Foto e video)

"Abbiamo parlato della stazione e della situazione dei trasporti a Ventimiglia, visto che alcuni treni non possono arrivare nella nostra città per una questione di voltaggio" - dice l'assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, al Verde Pubblico, alle Frazioni e ai Cimiteri a Ventimiglia Domenico Calimera parlando dell'incontro che è avvenuto ieri mattina nella biblioteca della città di confine tra l'Amministrazione Di Muro e associazioni del territorio per cercare delle soluzioni condivise per risolvere problemi e disagi nei trasporti, in particolar modo ferroviari.

Il Governo ha destinato a Regione Liguria un finanziamento di 4.5 milioni di euro che permetterà a RFI di anticipare i lavori di adeguamento della stazione di Ventimiglia per far arrivare i treni di nuova generazione. "Ci sono dei lavori da fare" - afferma l'assessore - "Bisogna sostituire il voltaggio che esiste attualmente sul tratto ferroviario tra Ventimiglia e Bordighera per consentire ai nuovi treni di poter arrivare nella città di confine. Bisognerà, perciò, modificare la tensione elettrica di alimentazione dei binari nella stazione di Ventimiglia".

In attesa dell'inizio dei lavori ha preso il via la prima fase sperimentale che prevede l’utilizzo dei treni Vivalto per i primi collegamenti in circolazione sulla linea Ventimiglia-Savona-Genova. Permetterà ad un numero limitato di treni di gestire temporaneamente la mancanza di alimentazione a 3.000 V che potranno essere incrementati progressivamente a seguito degli investimenti che RFI, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, ha già pianificato per la stazione di Ventimiglia: la realizzazione di una prima fase transitoria entro la fine del prossimo anno che consentirà di attestare in una parte del piazzale di stazione i treni Vivalto. L’intervento sarà poi completato con la fase definitiva di adeguamento completo della tensione in tutta la stazione di Ventimiglia che consentirà l’utilizzo di tutti i materiali rotabili di nuova generazione. Intanto, per i primi mesi del 2024, arriveranno otto nuovi treni che andranno a sostituire quelli esistenti.