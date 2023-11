Confesercenti e Adecco insieme per le imprese, nuova partnership per agevolare il mondo del lavoro

Confesercenti della Provincia di Imperia e Adecco hanno stretto un nuovo accordo con la creazione di una nuova partnership per agevolare le imprese nel mondo del lavoro. La ricerca delle figure lavorative per le nostre aziende è diventata recentemente 'una vera impresa' con grosse difficoltà nello soddisfare le esigenze di organizzazione delle attività.

“Abbiamo voluto - interviene Ino Bonello presidente provinciale di Confesercenti – cercare un accordo con un gruppo leader nel settore dell'offerta di lavoro, per rilanciare l’occupazione, facendo incontrare domanda e offerta in un mercato del lavoro che le vede sempre più disallineate". La partnership è stata siglata in questi giorni ed è già in vigore, a disposizione da subito per aiutare gli imprenditori della rete Confesercenti e per approfondire i temi dell’occupazione e della ricerca di personale, specie in settori come il turismo e il commercio.

“Un progetto molto ambizioso - prosegue Sergio Scibilia - presidente di Cescot Imperia – con lo scopo principale di valorizzare l’occupabilità delle persone , coltivare le competenze e i talenti necessari allo sviluppo delle aziende, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. Diversi saranno i servizi offerti grazie a questa collaborazione.”

“Siamo entusiasti di questo progetto - dichiara Barbara Dealexandris, direttore della filiale - Adecco si occupa di mettere in contatto le persone con le giuste opportunità di lavoro e le imprese con i migliori candidati. Lavoriamo ogni giorno per aiutare le persone a valorizzare il loro talento e le aziende a migliorare la loro competitività”.