Taglio della guardia medica nell'Intemelio, Ioculano presenta interpellanza in Regione

"Dal 1° novembre il servizio di guardia medica nel comprensorio intemelio si è ridotto del 50%, passando da due automediche e due medici a una sola automedica e un medico e, considerata l'età media molto alta dei cittadini del territorio, il taglio al servizio sovraccaricherebbe i punti di primo intervento già in crisi". Lo ha sottolineato il consigliere regionale Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) durante la seduta odierna del consiglio regionale.

Il consigliere Ioculano ha, infatti, presentato un’interrogazione per chiedere alla giunta cosa "ha fatto per evitare l’impoverimento dei servizi sanitari emergenziali nel territorio intemelio".

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha risposto che "non è prevista la riduzione dell'attività di continuità assistenziale nei poli di guardia medica di Bordighera e Ventimiglia per il mese di novembre". L’assessore ha, inoltre, aggiunto che "può accadere, a causa della carenza dei medici di continuità assistenziale, che uno dei due poli resti scoperto, come, peraltro, avviene in altri territori e, come previsto dall'accordo integrativo regionale, in questi casi il medico di turno garantisce l'attività di entrambi i poli".