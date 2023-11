Storia di amicizia tra il Principato di Seborga e il centro culturale tedesco del Ministero della Cultura a Venezia (Foto)

Nicole Gorni e Sofia Marinetto, due giovani protagoniste dell'associazione 'La Bambina che Danza con le Api', iscritta al Runts Nazionale, hanno svolto un compito straordinario per avvicinare due mondi diversi, ma altamente affascinanti. Pochi giorni fa loro missione li ha portati dal cuore del Principato di Seborga fino alla suggestiva città di Venezia.

Nicole Gorni, Consigliere baby della Corona del Principato di Seborga, ha fatto un viaggio speciale per consegnare una lettera inviata dalla Principessa Nina Dobler. Questa lettera rappresenta un piccolo omaggio di apprezzamento, simboleggiando l'importante connessione tra il Principato di Seborga e la Germania, paese di origine della Principessa. Come gesto di reciproca amicizia, Nicole Gorni e Sofia Martinetto, hanno portato con sé un dono significativo a nome dell'intera comunità di Seborga.

Ha consegnato una bottiglia di olio extravergine del presidio 'Slow Food' di Seborga, un vero gioiello culinario, insieme a un vasetto di miele biologico, un prodotto del piccolo Principato che incarna la dedizione all'ambiente. L'incontro tra Nicole e il centro studi tedesco del Ministero della Cultura tedesca è avvenuto a Palazzo Barbarico, un maestoso edificio storico situato nelle vicinanze del famoso Ponte di Rialto a Venezia. Questo luogo ha una storia ricca di incontri importanti, ricerche storiche e visite di ospiti illustri, come la recente visita del Presidente della Repubblica tedesca, Frank-Walter Steinmeier.

Durante l'occasione speciale, le conversazioni hanno toccato vari argomenti, tra cui la storia affascinante del miele, l'invenzione dello smielatore a Venezia, opera di un tedesco, e soprattutto, la proposta di invitare il Ministro della Cultura tedesco a visitare il piccolo Principato di Seborga, anche se solo verbalmente. Questo suggerimento ha catturato l'attenzione e il potenziale coinvolgimento delle autorità tedesche. I contatti instaurati in questo incontro rimarranno vitali per una possibile organizzazione di un evento che coinvolgerà non solo i cittadini del piccolo Principato ma anche e soprattutto le città circostanti.

Una straordinaria iniziativa che rappresenta un legame unico tra due mondi, dimostrando come l'amicizia e la cooperazione possono superare le barriere geografiche. Storia che celebra il potere dell'amicizia, dell'apertura e della condivisione, dimostrando che anche le realtà più diverse possono trovare un terreno comune per costruire relazioni significative.