Sanremo: un campione per una scuola calcio che sarà anche scuola di vita con la Virtus Sanremo

Quando parliamo di calcio, alcune figure emergono dal contesto per il loro eccezionale talento e dedizione al gioco. Una di queste figure è, senza dubbio, Cesar Rodrigues. Rinomato calciatore e coach, Cesar ha vissuto un percorso calcistico di grande prestigio.

Come molti sapranno, la sua carriera è stata costellata di trionfi con la nazionale Brasiliana e con club d'élite come la Lazio e l'Inter. La sua esperienza in Serie A, unita alla sua passione e alla sua visione del gioco, lo ha reso uno dei nomi più rispettati nel panorama calcistico mondiale. Durante la sua carriera, Cesar non ha solo dimostrato una maestria tecnica ineguagliabile, ma ha anche incanalato il cuore e la dedizione in ogni partita, rendendolo una figura di riferimento per molti giovani calciatori.

È da questa ricchezza di esperienza che nasce la Cesar Football Academy. Fondata da Cesar e da Massimo Giandomenico, l'obiettivo principale dell'accademia è formare i futuri talenti del calcio mondiale. Ma non si tratta solo di formazione tecnica: la Cesar Football Academy è un luogo dove i giovani calciatori vengono valutati e osservati per le squadre professionistiche. Qui, sotto l'occhio attento di Cesar Rodrigues, ogni giovane talento ha l'opportunità di dimostrare le proprie potenzialità e caratteristiche.

Grazie ai metodi e agli insegnamenti che Cesar ha assorbito nel corso della sua carriera di alto livello, la Academy lavora per far sì che ogni ragazzo raggiunga non solo l'eccellenza in campo, ma anche nella vita, capendo l'importanza di un gioco di squadra. A chi è rivolto lo stage? Questo stage è pensato per i ragazzi Under 13, 14, 15, 16 e 17. In questa fase cruciale della loro crescita, è essenziale immergersi in un ambiente che li sfidi, li ispiri e li prepari per le competizioni di alto livello.

Partecipare a questo stage non solo migliora le loro abilità sul campo ma insegna loro le qualità necessarie per avere successo nella vita. Questa è un'età cruciale per lo sviluppo tecnico, tattico e fisico di un calciatore. Partecipare a questo stage offre l'opportunità di imparare tanto e mettersi in mostra per fare il grande salto nel mondo professionistico. Lo stage sarà aperto a tutti i ragazzi tesserati ad altre società e non, previo nullaosta e certificazione medica agonistica. Ogni atleta che parteciperà allo stage riceverà un kit personalizzato della Mizuno, con nome e numero di maglia a scelta.

La Cesar Football Academy in collaborazione con il Comune di Sanremo ha intrapreso un nobile percorso educativo e inserito nel progetto una giornata di allenamento con l' associazione Polisportiva Dilettantistica integrabili mercoledi 29 novembre dalle 16 alle 18. I ragazzi si alleneranno con Cesar che far brillare la luce dello sport nelle menti dei piu giovani. E' ben noto che lo sport è molto piu che semplice competizione. Porta con sé valori essenziali come la disciplina, il rispetto, il lavoro di squadra e la determinazione. La Cesar football academy mira a trasmettere questi valori nei cuori e nelle menti dei ragazzi affinché possano crescere non solo come atleti, ma anche come cittadini responsabili e attivi.

Ma non è tutto: in un'epoca in cui la sedentarietà e le cattive abitudini alimentari stanno diventando sempre più diffuse, è fondamentale sensibilizzare i giovani sull'importanza dell'attività fisica. Non solo per il benessere fisico, ma anche per la salute mentale ed emotiva. Il movimento è essenziale per mantenere il corpo sano e uno spirito sano porta a una vita equilibrata e felice.

Genitori, insegnanti e studenti potranno sostenere e partecipare a queste iniziative. La Cesar Football Academy e il Comune di Sanremo sono orgogliosi di questa collaborazione e siamo ansiosi di vedere i frutti di questo impegno condiviso. Per una comunità più forte, unita e consapevole dell'importanza dello sport e della salute.