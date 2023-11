Sanremo: convenzione Rai per il Festival, il Tar respinge il ricorso della JE e rimanda tutto al 12 gennaio

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Sezione Prima) ha rigettato ieri l’istanza della JE Srl ed ha fissato l’udienza per la trattazione del ricorso per il 12 gennaio 2024, contro il Comune di Sanremo per l’annullamento della delibera relativa all’affidamento alla Rai del marchio ‘Festival della Canzone Italiana’ e lo svolgimento della 74ª Edizione del Festival della Canzone Italiana per l’anno 2024 ed eventuali successive edizioni.

I fatti riguardano un caso del quale si è occupato anche la trasmissione satirica di Canale 5 ‘Striscia la Notizia’, che evidenziano il ricorso dell’Associazione Fonografici Italiani presieduta da Sergio Cerruti. Questo chiedeva di annullare le delibere relative alla convenzione e di bandire una gara. Il Tar ha respinto il ricorso dell’Afi, di fatto, perché il Comune non ha ancora messo in campo le disposizioni relative al prossimo Festival.

Il rinvio al 12 gennaio riguarda proprio quella convenzione che è ancora al palo (ma che dovrebbe vedere la luce a breve) e, a gennaio il Tar si potrà pronunciare proprio sulla documentazione che palazzo Bellevue pubblicherà. Cosa accadrà a gennaio è difficile a dirsi, per ora Sanremo attende la firma della Rai su quel documento che, tra l’altro, garantisce circa 5 milioni alla città, anche se l’Afi darà sicuramente ancora battaglia.

L’Afi chiedeva l’annullamento della delibera, non pubblicata e non conosciuta, con cui “Il Comune di Sanremo ha affidato alla Rai la concessione dell’uso in esclusiva del Marchio ‘Festival della Canzone Italiana’ e lo svolgimento della 74ª Edizione del Festival della Canzone Italiana per l’anno 2024 ed eventuali successive edizioni; di ogni ulteriore e diverso provvedimento, non pubblicato e non conosciuto, con il quale il Comune di Sanremo ha eventualmente prorogato e/o rinnovato l’efficacia della Convenzione (in scadenza il 31 dicembre 2023) stipulata tra il Comune di Sanremo e RAI, avente ad oggetto l’affidamento in esclusiva alla medesima RAI dei diritti, nella titolarità del Comune di Sanremo, connessi allo svolgimento – ivi compresi l’utilizzazione economica e lo sfruttamento commerciale – della 72ª e 73ª Edizione del Festival della Canzone Italiana e del relativo red carpet; ovvero del provvedimento, non pubblicato e non conosciuto, con il quale il Comune di Sanremo ha autorizzato o approvato la stipula di una nuova Convenzione avente ad oggetto l’affidamento in esclusiva alla medesima RAI dei diritti, nella titolarità del Comune di Sanremo, connessi allo svolgimento – ivi compresi l’utilizzazione economica e lo sfruttamento commerciale – della 74ª Edizione del Festival della Canzone Italiana e del relativo red carpet ed eventuali successive edizioni; della medesima Convenzione (in scadenza il 31 dicembre 2023) stipulata tra il Comune di Sanremo e RAI, avente ad oggetto l’affidamento in esclusiva alla medesima RAI dei diritti, nella titolarità del Comune di Sanremo, connessi allo svolgimento – ivi compresi l’utilizzazione economica e lo sfruttamento commerciale – della 72ª e 73ª Edizione del Festival della Canzone Italiana e del relativo red carpet, laddove prorogata e/o rinnovata, chiedendo alternativamente per essa la declaratoria di inefficacia; ovvero della nuova Convenzione avente ad oggetto l’affidamento in esclusiva alla medesima RAI dei diritti, nella titolarità del Comune di Sanremo, connessi allo svolgimento – ivi compresi l’utilizzazione economica e lo sfruttamento commerciale – della 74ª Edizione del Festival della Canzone Italiana e del relativo red carpet e successive edizioni, chiedendo alternativamente per essa la declaratoria di inefficacia; di ogni altro eventuale atto preparatorio, prodromico e connesso a quelli sopra indicati e comunque attinenti all’uso in esclusiva del Marchio ‘Festival della Canzone Italiana’, nonché allo svolgimento del Festival di Sanremo, 74ª Edizione ed alla concessione dei relativi diritti, ivi compresi quelli di utilizzazione economica e sfruttamento commerciale, anche afferenti agli eventuali eventi collaterali e/o connessi al Festival”.