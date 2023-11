Imperia: 'Avventure tra le pagine – Leggiamo al museo', un weekend negli spazi culturali

Quest’anno anche i musei di Imperia partecipano ad Avventure tra le pagine – Leggiamo al museo, il grande evento diffuso nei musei e spazi culturali italiani che dal 10 al 12 novembre animerà i luoghi di cultura con tante letture creative e attività sul tema della letteratura dedicate alle famiglie con bambini e ragazzi fino a 12 anni, condotte dai Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

È un programma nazionale di edutainment per avvicinare le famiglie al mondo della cultura, sia portandole a scoprire i musei italiani, sia educandole all’importanza di leggere insieme ai bambini. Le proposte dei Musei di Imperia avranno luogo nelle giornate di sabato e domenica prossimi, con letture e attività che possano coprire le diverse fasce d’età.

Presso il Museo Navale e la cupola del Planetario sono protagoniste“Le fiabe del cielo”, racconti emozionanti per un “viaggio” tra le favole del mondo e nella storia. Il Museo d’arte contemporanea di Villa Faravelli propone “Giochi di colore “, un’immersione tra i colori insieme ai libri di Tullet, seguita da un laboratorio creativo. A Villa Grock si gioca e si raccontano sentimenti con l’attività “Un circo di emozioni”, per una esperienza magica in una dimora unica al mondo. Sotto il dettaglio delle varie iniziative e le modalità di prenotazione.

Sabato e domenica ore 15.30-16.30 - Museo Navale e Planetario: Le fiabe del cielo

Dall’antica Grecia al cuore dell’Africa fino alle praterie del Nord America la volta celeste ha costituito un patrimonio comune per tutta l’umanità. Il Sole, la Luna, la Via Lattea e le costellazioni ci attendono sotto la cupola del Planetario in un girotondo a cavallo tra scienza, fiaba e poesia. A cura dei planetaristi del Comitato Antykythera. Spettacolo per bimbi dai 4 anni in su (consigliata la prenotazione)Costo solo spettacolo dai 6 anni ai 18 anni 7,50 €, adulti 12 €; con visita libera al museo intero 15 € ridotto 10 €. Per info: museiimperia@soloidarietaelavoro.it

Sabato ore 15-16.30 - Museo d’arte contemporanea Imperia Villa Faravelli: Giochi di colore

Attraverso i libri di Tullet e di altri autori che hanno giocato con i colori per raccontare delle storie, scopriremo questo magico mondo e proveremo anche noi a sperimentarci con i colori. Attività per bimbi 3-6 anni. Attività su prenotazione e a pagamento 4 € a bambino (1 accompagnatore gratuito). Per chi volesse visitare a seguire il museo ingresso ridotto. Per info e prenotazioni scrivere a museiimperia@solidarietaelavoro.it

Domenica ore 10.30 - Villa Grock: Un circo di emozioni

Visitando la Villa del Clown Grock, le emozioni saranno molteplici. Con la lettura e il gioco si proverà a comprende quale nome dare alle emozioni e sensazioni provate. Attività per bambini 6-10 anni su prenotazioneIngresso alla villa con breve visita 4 €+ 4 € per l’attività. Per info e prenotazioni scrivere a museiimperia@solidarietaelavoro.it