Sanremo: ragazzo dà in escandescenze in via Matteotti, carabinieri aggrediti

Un ventenne di Sanremo è stato condannato a 6 mesi di reclusione, pena sospesa, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento di vasi e bidoni della spazzatura. I fatti risalgono allo scorso weekend quando il ragazzo già noto alle forze dell'ordine è stato fermato dai Carabinieri nella centralissima via Matteotti.



I militari si sono trovati di fronte al giovane che in in chiaro stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol e/o stupefacenti stava danneggiando alcuni vasi e bidoni della nettezza urbana. Di fronte alla pattuglia dell'Arma, il 20enne si è scagliato contro i carabinieri aggredendoli, per fortuna senza conseguenze per le forze dell'ordine.



A quel punto il ragazzo è stato immobilizzato e condotto in caserma per gli adempimenti di legge. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e quindi, processato per direttissima.