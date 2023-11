Ricercato per reati commessi a Udine trovato a Ventimiglia con cocaina e hashish

Si aggrava la posizione di un 36enne di origini pachistane ricercato per spaccio e trovato dai carabinieri di Ventimiglia in possesso di ulteriore stupefacente. È successo nel weekend nella città di confine dove i Carabinieri della locale compagnia, coadiuvati dal personale del 2° Battaglione “Liguria”, hanno rintracciato ed arrestato lo straniero, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine.

L'individuo già pregiudicato era ricercato in quanto responsabile di diversi reati tra cui detenzione illecita di stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate e furto. Al momento del fermo, il 36enne è stato trovato insieme ad un 29enne di origine gambiana, entrambi sono stati denunciati perchè trovati in possesso di droga.

Dalla perquisizione i militari hanno sequestrato tre bustine di plastica contenenti cinque grammi di hashish, tre dosi di cocaina, un ulteriore panetto di settanta grammi di hashish. Oltre a questo i due stranieri avevano anche un bilancino di precisione e materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente.