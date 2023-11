Sanremo: Haber convince e strega con il suo Zeno, applausi al teatro del Casinò

Il teatro dell’Opera del Casinò gremito sino all’ultimo posto ha salutato con applausi scroscianti un intenso Alessandro Haber in “La coscienza di Zeno”. La scelta dell’alternanza tra passato e presente, tra uno Zeno ormai anziano e il suo alter ego giovane che si affaccia alla sua vita hanno fortemente convinto il pubblico, che ha apprezzato anche le scenografie costruite battuta dopo battuta con sapiente dosaggio di immagini e luci.

“Una grande prova di teatro che ha appassionato il pubblico. Un successo per la compagnia e per la nostra stagione teatrale. Splendida la grande partecipazione degli studenti dei nostri istituti" - ha commentato il consigliere del Casinò, dott. Eugenio Nocita che ha portato il saluto ad Haber e alla “squadra” di attori professionalmente ineccepibili che hanno creato un lavoro ad incastro scena dopo scena.



"La stagione teatrale 2023 – 2024 del Casinò, apertasi con l’apprezzato Gianmarco Tognazzi, ha centrato un altro obbiettivo con l’autorevole Alessandro Haber, insuperabile ed infaticabile Zeno. - commentano dalla casa da gioco - Il prossimo appuntamento è per domenica 19 novembre ore 21.00 con Rocco Papaleo in l’Ispettore Generale” di Gogol per la drammaturgia di Leo Muscato".