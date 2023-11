Ventimiglia: abbattimento di alberi a Roverino, il PD "C'è un piano organico per il verde?"

“Nonostante le promesse fatte nelle ultime due campagne elettorali l’amministrazione comunale ha dato il via ad un nuovo abbattimento di alberi nella nostra città, dedicandosi in particolare a quelli siti in Corso Limone Piemonte a Roverino”. Sono le parole del Partito Democratico di Ventimiglia.

“Quegli alberi – prosegue il PD - rappresentano la frazione e non erano mai stati identificati come fonte di pericolo per la cittadinanza: evidentemente sono finiti i tempi in cui una sola perizia era considerata insufficiente a procedere d’urgenza, al punto da lanciarsi in comitati ‘spontanei’ a difesa del verde (chi mai si direbbe contrario?), contro coloro che allora venivano definiti ‘#taglialegna’. Con i nostri consiglieri Vera Nesci e Alessandro Leuzzi (che a breve presenteranno un’interpellanza in merito) chiediamo che ci si attivi per richiedere ulteriori perizie e, nell’attesa, si sospendano i lavori”.

“Ma soprattutto – conclude il PD - vogliamo sapere se gli attuali amministratori abbiano o meno un piano organico per mettere in sicurezza il verde della nostra città dato che, fino ad oggi, abbiamo letto soltanto un’infinita serie di petizioni di principio, senza nessuna ricaduta pratica”.