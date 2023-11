Sanremo: il concerto del Duo Novecento chiude la stagione del “Festival d'Autunno” a Villa Nobel

Si è concluso ieri sera con un grande successo di pubblico il “Festival d'Autunno” a Villa Nobel per la Stagione Concertistica Internazionale 2023 organizzata dall'Associazione “Musica a Santa Tecla” Sanremo. Il Duo Novecento, Gianluca Nicolini al flauto e Fabrizio Giudice alla chitarra hanno catturato il pubblico con un'esecuzione brillante e coinvolgente in un programma particolare e raffinato, "Dal Classicismo al Tango", mettendo in evidenza un solidissimo affiatamento e doti musicali di alto livello subito espressi nel "Gran Duo concertante" di Mauro Giuliani, pagina estroversa e di sapiente fattura strumentale in un perfetto gioco sonoro di equilibri melodico-timbrici messi ben in evidenza dal Duo Novecento con eleganza e ricchezza di suono.