'Bordighera in obiettivo': concorso fotografico per valorizzare la città e per un calendario in beneficienza

L'associazione culturale ‘BordiEventi’ organizza il concorso fotografico ‘Bordighera in Obiettivo’. L’iniziativa speciale è volta a catturare la bellezza della città delle palme, attraverso gli scatti e, allo stesso tempo, sostenere una causa nobile: le foto verranno infatti utilizzate per realizzare un calendario di beneficenza a sostegno della Protezione Civile di Bordighera e di Ponente Emergenza.

“Semplicemente inviando una foto gratuitamente - commenta Axel Vignotto, Presidente dell’associazione BordiEventi - contribuiremo non solo a valorizzare Bordighera con i suoi panorami e luoghi unici al mondo, ma anche a sostenere due enti che svolgono un ruolo vitale nella protezione e nell'assistenza alla nostra comunità. Il loro impegno instancabile durante le situazioni di emergenza è una fonte di ispirazione per tutti noi!”

"Gli straordinari successi degli anni precedenti - sottolinea Daniele De Crescenzo, VicePresidente dell’Associazione - ci hanno spinti a riproporre con entusiasmo questo progetto. La vendita dei calendari ha permesso di devolvere migliaia di euro in beneficenza e di diffondere la bellezza di Bordighera anche all'estero. La partecipazione di ognuno di noi al concorso fa la differenza e rende possibile un futuro migliore!"

Il concorso è aperto a tutti gli amanti della fotografia, sia residenti a Bordighera che fotografi provenienti da ogni angolo del mondo, a catturare la bellezza, la cultura e l'anima di Bordighera attraverso i loro obiettivi. Per partecipare, basta inviare una foto di Bordighera all'indirizzo e-mail calendario2024@bordieventi.net, includendo nome e cognome dell'autore e il titolo della foto. È possibile inviare una sola foto per partecipante;

Ogni sera, l’associazione caricherà sull’album Facebook dedicato le foto ricevute e, il termine ultimo per l'invio è per il 17 novembre alle 12. Verranno premiate sei foto: quelle con più ‘mi piace’ su Facebook; e altre tre foto, giudicate le più belle, selezionate da una giuria composta da membri esperti di Bordighera. Per ulteriori dettagli, inclusi il regolamento completo del concorso, si prega di visitare il sito web ufficiale dell'Associazione al seguente link o alla pagina facebook di BordiEventi.