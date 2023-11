Imprese ed efficienza energetica, webinar gratuito della Camera di Commercio Riviere di Liguria

Il Pid (Punto impresa digitale) della Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza, in collaborazione con Dintec (Consorzio per l’innovazione tecnologica), il secondo webinar gratuito relativo al ciclo di eventi sulla transizione energetica e le comunità energetiche rinnovabili.

L’incontro, dal titolo “La transizione energetica tra efficienza e comunità energetiche rinnovabili: efficientamento e risparmio energetico”, è in programma mercoledì prossimo alle 10: per le imprese, una opportunità per approfondire l’argomento insieme agli esperti e scoprire i vantaggi che la transizione può portare all’intera società.



Gli interventi saranno incentrati sugli aspetti giuridici e tecnici necessari per la creazione e l’implementazione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer), un passo cruciale nella direzione della sostenibilità energetica al fine di consentire a imprese, comunità locali e cittadini di condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Queste le relazioni tecniche in programma: “Usare meglio l’energia nelle imprese: strumenti e opportunità” (Dario Di Santo, Esperto Fire - Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia); “Progetto Pellet: da un’economia circolare all’uso dell’energia e al contenimento dei costi energetici” (Enrico Isnardi, presidente e fondatore del Consorzio ingauno).

Al webinar è inoltre abbinato un “desk” informativo che si svolgerà, sempre via web, il 16 novembre alle ore 10. In tale occasione si effettuerà un incontro ristretto per aiutare le imprese e gli altri attori del territorio (associazioni di categoria e Comuni) a confrontarsi con gli esperti, avviando così interventi di transizione energetica, chiarire dubbi su come si costituisce una Cer e approfondire tutto ciò che riguarda il tema sull’energia.

Per iscriversi all’evento consultare la pagina del sito della Camera di Commercio: www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Agenda/Single



Per ulteriori informazioni: digitalpromoter@rivlig.camcom.it