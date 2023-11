Vasia: commemorazione dei caduti di tutte le guerre e festa delle Forze Armate

In località Pantasina del Comune di Vasia si è svolta la giornata di commemorazione dei caduti di tutte le guerre e festa delle Forze Armate.



"La manifestazione - spiega il sindaco Muro Casale - ha avuto inizio sul sagrato della chiesa parrocchiale di Pantasina ove è stata deposta una corona di alloro ai piedi della lapide che commemora i caduti dei due conflitti mondiali ed è proseguita presso il Santuario di NS Signora della Guardia ove è stata celebrata la messa solenne. L'Amministrazione comunale ringrazia tutti gli intervenuti e, in particolare, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri e i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Alpini che non fanno mai mancare la loro gradita presenza".