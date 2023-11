Food storytelling con degustazioni di piatti tipici e vini del territorio: ecco la formula vincente dei laboratori di Cna Imperia a Olioliva 2023

Un food storytelling che ha accompagnato i visitatori della kermesse imperiese, sotto la conduzione di Sergio Rossi il “Cucinosofo” di “Benvenuti in Liguria” di Telenord, alla scoperta non solo dei piatti della tradizione come l’Aiè, il Machetto e il Pestun di fave (la De.Co di Cervo), ma anche dei riti e delle tradizioni legati a queste pietanze, e al contempo nella sperimentazione, insieme ai maestri di cucina Grasso, Ursino e Carraro dell’arte delle salse al mortaio.



Ci voleva la caparbietà e la lungimiranza di Luciano Vazzano direttore CNA Imperia e di Alessandro Navone presidente delle Antiche vie del sale, per costruire un evento che mettesse insieme le migliori esperienze imprenditoriali della Valle Arroscia con due laboratori del gusto che hanno esaltato, attraverso le ricette degli chef Grasso, Ursino, Revel e Carrara, l’intero sistema economico della Valle: dal turismo slow all’enogastronomia, dalle rilevanze storiche alle colture tipiche.

Il laboratorio del gusto dedicato ai sapori della Valle Arroscia è poi proseguito con un piatto di cucina fusion proposto dallo chef Roberto Revel con i tagliolini all’Ormeasco au “tuccu” di alici abbinato a una degustazione guidata sullo Sciac-Trà e sull’Ormeasco curata dal sommelier A.I.S. Giovanni Revello e dall’amministratore delegato di Peq Agri Marco Luzzati.

Un antico proverbio africano recita: “Se vuoi arrivare primo corri da solo, se vuoi arrivare lontano, cammina insieme”. Con questo spirito, le aziende, la Pro Loco di Pornassio ei dodici Comuni dell’alta Valle Arroscia del comitato di tutela dell’aglio di Vessalico si sono uniti, in occasione di OliOliva, per una prova generale del progetto di destination management organization che l’Associazione antiche vie del sale e i trentadue amministrazioni comunali che la compongono stanno avviando con il contributo e il sostegno di Regione Liguria, assessorato al marketing territoriale, e di Agenzia In Liguria.

Come rimarca Luciano Vazzano direttore di CNA Imperia: «Questo straordinario successo dimostra come sia fondamentale unire aziende e territori per fare “massa critica”, in un’ottica di marketing territoriale capace di promuovere in modo efficace le tante eccellenze locali che sono prodotte nel segno della tradizione da piccole aziende e, soprattutto, i valori che distinguo questi prodotti artigianali da quelli industriali: in nostro indistinguibile saper fare riconosciuto in tutto il mondo».

Come evidenziano Alessandro Navone e Franco Laureri, presidente e responsabile eventi e comunicazione delle Antiche Vie del Sale «Così, a distanza di un anno dall’avvio del progetto “costruttori di alleanze”, Olioliva è diventata una straordinaria opportunità per trasmettere valori, saperi, sapori e ricette della tradizione delle “Strade del Mare”, quelle battute nei secoli scorsi dai commerci del sale, dell’olio e delle spezie».

I tantissimi partecipanti ai due cooking show hanno potuto sperimentare, degustare e portarsi a casa, grazie al Pastificio Fratelli Porro e al Comitato di Tutela dell’aglio di Vessalico, due degli elementi fondamentali dei laboratori del gusto delle Antiche Vie del Sale: una “testa” d’Aglio di Vessalico e un campione de “Il Sale Della Liguria”, il brand olfattivo della “Terra di Colombo” che promette di ricordare ogni volta che lo si usa i sapori della vacanza trascorsa nella nostra regione.

I laboratori del gusto di CNA, Antiche Vie Del Sale e Sei-Cpt di Imperia a OliOliva sono stati coordinati dall’event manager Franco Laureri, con il sostegno del Comune e della Pro Loco di Pornassio, in collaborazione con A.I.S. Liguria, il Comitato di Tutela Aglio di Vessalico e le aziende Peq Agri, Panificio Cacciò di Gavenola, Pastificio Fratelli Porro, Special Ingredients e Olio Raineri Bio.