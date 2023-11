Sanremo: struttura cade da un tetto su un dehors in via Gaudio, ferito il vice Sindaco Pireri (Foto)

Crolla una parte del gazebo da un tetto di via Gaudio e finisce sul dehors della ‘Bodeguita’, locale molto frequentato del centro di Sanremo.

E’ accaduto poco prima delle 13, nella centralissima via della città dei fiori. La struttura, un insieme di legno e perline, è piombata dal tetto della via, facendo un volo di circa 20 metri e finendo su tavoli e sedie dove erano seduti alcuni avventori.

Fortunatamente la caduta della struttura è stata attutita dalla tenda del locale, altrimenti il bilancio sarebbe potuto essere più drammatico. Nel dehors del locale era seduta, tra gli altri, anche Costanza Pireri, vice Sindaco di Sanremo che è stata portata in ospedale per i controlli del caso.

Le sue condizioni non sembrano gravi ma, ovviamente, dovrà essere valutata in Pronto Soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e del Commissariato. I gestori del locale hanno momentaneamente chiuso, in attesa dello sgombero della struttura.