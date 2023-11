Sanremo: lunedì via ai lavori per l'installazione del nuovo autovelox di corso Marconi

Tra proteste e scritte su muri ed asfalti, continuano le installazioni degli autovelox fissi nella nostra provincia. Dopo quelli sull’Aurelia bis in Valle Armea, sull’Aurelia tra Ospedaletti e Bordighera e quello in corso Mazzini, a Sanremo lunedì prossimo inizia il montaggio dei pali per il secondo in corso Marconi.

Si tratta del nuovo impianto che, una volta entrato a regime, sarà attivo 24 ore su 24. I lavori per l’installazione dei due pali dove verranno montate telecamere ed impianti, scatterà la prossima settimana e, poco dopo, sarà la volta degli impianti veri e propri. In questo modo, nel giro di 15 giorni l’autovelox sarà pronto ad essere attivato con la presenza degli agenti della Municipale.

In pratica, i due autovelox sistemati alle periferie Est ed Ovest della città dei fiori, inizialmente controlleranno le velocità solo con l’assistenza degli agenti ma, a breve, partirà dalla Municipale la richiesta alla Prefettura per entrambi, in modo da renderli attivi sempre. Non sono mancate, nei mesi scorsi, le proteste degli automobilisti, non tanto per l’installazione degli impianti, quanto per la velocità molto ridotta (50 km/h) in zone a largo scorrimento.

Una polemica che viaggia di pari passo con quella per il velox di Valle Armea sull’Aurelia Bis, dove il limite è a 70 km, quando già l’eventuale 90 km viene comunque considerato limitativo, visto che si trova in un tratto a due corsie di senso di marcia.

Ricordiamo che, nei due mesi clou dell’estate (luglio e agosto), la Municipale ha messo in atto 27 presidi all’autovelox di corso Mazzini e 7 ai diversi ‘VeloBox’ sparsi sul territorio comunale. Delle 450 multe elevate, circa l’80% derivano dall’impianto fisso di corso Mazzini.

Per quanto riguarda le multe per eccesso di velocità: 253 riguardano mezzi transitati sopra i 10 km dei 50 previsti, 191 tra 10 e 40 km/h mentre 6 tra 40 e 60 km/h. Tra questi l’auto che è passata a 110 all’ora in corso Mazzini.