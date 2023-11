Speciale weekend: Olioliva ‘pigliatutto’, ma anche molti altri suggerimenti su cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

È tempo di olio nuovo. Sapori e profumi d’autunno tornano protagonisti a Imperia, in una manifestazione che accoglie prodotti e atmosfere dell’entroterra del ponente ligure. Si tratta della 23esima edizione di Olioliva 2023, in programma sino a domenica 5 novembre. Il centro storico di Imperia Oneglia si trasforma ancora una volta nella capitale dell’olio extravergine di oliva, con i portici, le vie e le piazze invasi da stand in cui si potranno assaggiare e acquistare tutti i prodotti tipici di questa terra e non solo. Olio appena franto dai produttori locali, ma anche pesto, verdure sott'olio, formaggi di pecora brigasca, focaccia ligure, fagioli di Conio, Pigna e Badalucco, biscotti e dolci all'olio d'oliva, salumi tipici, farinata e tante altre eccellenze del territorio.

La festa ruota attorno alla frangitura dell’olio extravergine, l’olio nuovo così ricco di qualità organolettiche e fragranze inimitabili, ed è occasione per dedicare spazio alla cultura legata alla buona tavola con laboratori, contest di cucina, degustazioni, corsi di assaggio, un circuito di menù tipici nei ristoranti della zona, mostre e animazioni.

Tra gli ospiti della manifestazione la Camera di Commercio della Sicilia Orientale, il Flag Gac Nord Sardegna e le aziende del cuneese, per gli amanti del tartufo, dei funghi, dei formaggi e dei vini tipici. Spazio anche al pianeta pesca per promuovere l’ittiturismo con ‘La Lisca’, ‘Patrizia’ e ‘Pingone’, i miticoltori della Spezia e gli assaggi a cura dei pescatori onegliesi. Tra le proposte turistiche di Olioliva 2023 passeggiate tra gli ulivi e la visita al Museo dell’olivo della ‘Fratelli Carli’ e al Museo della Collezione Guatelli.

Protagonisti dell’evento anche bar e negozi di Imperia con iniziative a tema e il concorso vetrine, lo sport con la tradizionale corsa del Marathon Club e il concorso fotografico del Circolo Castelvecchio. Dopo il successo delle precedenti edizioni, da non perdere il ‘Salotto Letterario’ di Olioliva dedicato agli autori del territorio. Tra le novità di quest’anno l’ampliamento della manifestazione in via Ospedale, l’area antistante il deposito franco dedicata all’intrattenimento e all’animazione musicale. Infine, altra sorpresa di Olioliva 2023, un’installazione artistica del fotografo Settimio Benedusi.

Per gli amanti della musica classica e lirica segnaliamo alcuni appuntamenti interessanti.

A Sanremo è in corso a Villa Nobel un prestigioso evento concertistico nell'ambito della Stagione Concertistica Internazionale 2023. Dopo il concerto inaugurale di ieri, questa sera si esibiranno Simone Cricenti (violoncello) e Bruna Di Virgilio (pianoforte) in ‘Epigoni del Romanticismo’. Si tratta di una serata dedicata a due grandi protagonisti del Romanticismo tedesco: Johannes Brahms e Robert Schumann.

Domani, giornata conclusiva della rassegna, sarà la volta del ‘Duo Novecento’ formato da Gianluca Nicolini (flauto) e Fabrizio Giudice (chitarra) che condurranno gli spettatori in un lungo viaggio musicale dal Classicismo di Giuliani al '900 di Castelnuovo-Tedesco sino al Tango di Astor Piazzolla. Prima di ogni concerto è prevista la consueta presentazione storica e musicale a cura del Professor Fabio Marra.



Rimanendo nella città dei fiori, nel tardo pomeriggio di oggi (h 18.45) al Teatro dell’Opera del Casinò, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Jan Milosz Zarzycki si misurerà con due composizioni di Mozart. La prima rappresenta la sua ultima opera per fortepiano (antenato del pianoforte) scritta nel 1791. Con l’orchestra, per questa esecuzione, Gianluca Luisi, considerato dalla critica internazionale uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo. La seconda composizione è la Sinfonia n. 35 K. 319 in Si bemolle maggiore composta da Mozart a Salisburgo nell’estate del 1779.



Un altro grande concerto è in programma oggi alle 21 a Diano Castello presso la Parrocchia San Nicola da Bari. Ad esibirsi la Corale San Nicola da Bari diretta dal maestro Nicholas Tagliatini in ‘Requiem in Do minore’ di Johann Michael Haydn. Al fianco della Corale il soprano Carola Marasco, il contralto Giulia Beatini, il tenore Mattia Pelosi ed il basso Giuseppe Gerardi. Ad accompagnare il concerto saranno Massimiliano Patetta e Luca Soi ai violini, Enrico Di Crosta al violoncello, Roberto Bonazinga al contrabbasso, Paolo Gazzano all’organo, Mara Colombo alla viola da gamba, Roberta Pregliasco al trombone e Olga Massa al fagotto. Maestro concertatore e direttore sarà Nicholas Tagliatini. L’ingresso alla serata è libero.

Dalla musica al teatro segnalando per stasera al Roof Garden del casinò di Sanremo lo spettacolo di Raul Cremona con i suoi personaggi ormai entrati nel nella storia dello spettacolo, come il mago Oronzo, Jacopo e l’impenitente Omen, caratterizzazioni simpatiche ma anche graffianti di alcune criticità sociali messe in evidenza con un sorriso che fa anche riflettere, divertendo.



Domani alle 17.00 al teatro Lo Spazio Vuoto di Imperia va in scena il racconto teatrale ‘Sister Blandina. Le avventure di una suona dalla Liguria al Far West’, di Massimo Minella e Daniela Suzzi. Minella, accompagnato alla fisarmonica da Franco Piccolo racconterà la storia di Maria Rosa Segale, la futura Sister Blandina. Lo spettacolo, a ingresso libero, sarà preceduto da un’introduzione di Laura Amoretti, presidente FIDAPA Imperia, e di Franca Murialdo, dell’Associazione Martina Rossi.

Il racconto inizia a metà ‘800: Maria Rosa ha 4 anni e insieme alla sua famiglia emigra negli Stati Uniti lasciando per sempre la sua casa di Cicagna e raggiungendo il porto di Genova per affrontare un lungo viaggio che la porterà fino a Cincinnati, in Ohio. Qui conoscerà le Suore della Carità e si unirà a loro, diventando Sister Blandina. A 22 anni partirà sola, attraversando gli Stati Uniti, in un’avventura che la condurrà fino al lontano e selvaggio ovest del Paese, il Far West. Una scelta progressista, rivoluzionaria, di emancipazione femminile per compiere la propria missione sempre dalla parte degli ultimi, di chi vive ai margini della società statunitense, immigrati, ispanici, indiani, fuorilegge, e di chi è vittima di soprusi, prevaricazioni, violenza. Tra le prime a porre la questione dei nativi americani, Blandina è venerata negli Stati Uniti, Paese che le ha dedicato libri, fumetti e serie televisive. Blandina è Serva di Dio dal 2014 ed in corso la sua causa di beatificazione.



Se non avete mai visitato Villa Grock a Imperia domani è proprio il giorno giusto: infatti a partire dalle 10.30 si terrà una speciale visita accompagnata ala villa del celebre artista.

In un percorso adatto a grandi e piccini si esplorerà un mondo fantastico, alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense, lo stile rococò/decò italiano e cenni asiatici e persiani. La villa fu costruita su ispirazione dello stesso Grock, influenzando la sua estetica in forme estrose ed eclettiche fino a trasformarsi in un vero e proprio ‘Circo di Pietra’.

Il giardino lascia senza fiato tra tempietti, colonne, alberi esotici, simboli massonici ed esoterici. All’interno la villa ospita il ‘Museo del Clown' con impianti interattivi divisi su più piani: il piano terra ospita ritratti del grande clown e alcuni filmati; ai piani superiori elementi che ripercorrono il tema del circo, della storia dell’artista e della vita del clown, raccontati in maniera interattiva. Insomma una visita alla quale val la pena partecipare. Prenotazioni entro oggi alle 15 alla mail: museiimperia@solidarietaelavoro.it

