Imperia: la giornata piovosa non frena la folla per le strade di Olioliva. Il programma di domenica

La giornata piovosa di sabato, tipicamente autunnale, non ha fermato il pubblico di Olioliva. Le vie del centro, la banchina del porto di Oneglia e l’area dello street food di via Berio sono state invase, soprattutto nella prima parte della giornata con il meteo più clemente, da una marea di visitatori per la gioia degli oltre duecento espositori. La rassegna che celebra l’olio extravergine appena franto e i prodotti tipici liguri ancora una volta ha confermato la sua internazionalità. Tantissimi gli ospiti stranieri in particolare tedeschi, svizzeri e francesi.

Oltre agli stand dell’olio extravergine cultivar taggiasca la folla si è riversata nelle location del buon cibo: il pesce e la frittura dal peschereccio, il pan fritto, la focaccia, caldarroste e naturalmente le postazioni dei cooking show per le degustazioni dei piatti preparati dagli chef che si sono alternati nell’area laboratori. Il pubblico ha seguito con interesse gli incontri del Salotto Letterario così come sono stati apprezzati gli eventi ospitati, novità di quest’anno, all’open Hall Strescino in Banchina Aicardi.

Ecco il programma dell’ultimo giorno, il gran finale di domenica.

ore 9:00

Apertura stand commerciali e istituzionali.

ore 9:00

“Tra gli ulivi di Olioliva – Camminata a Costa d’Oneglia” A cura del Circolo Manuel Belgrano. Per info circolomanuelbelgrano@yahoo.it. Partenza da Largo N. Piana con bus navetta gratuito.

ore 9:30

Laboratorio emozionale di pesto al mortaio con Basilico Genovese Dop, Aglio di Vessalico e assaggio di Olio Riviera Ligure Dop a cura di Assaggia la Liguria.

Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

ore 10:00

“Cucitura delle Reti” con Beppe Scola a cura di FLAG

GAC “Il mare delle Alpi” nel suo stand Istituzionale in Calata G.B Cuneo.

ore 10:00

Premiazione Concorso Fotografico "L'olivo, il suo paesaggio e le sue tradizioni” a cura del Circolo Castelvecchio e dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria.

Area Incontri – Calata G.B. Cuneo

dalle ore 10:00

“Olioliva Run” e “FamilyRun” A cura del Club Marathon Imperia. Partenza in Largo Terrizzano - Calata G. B. Cuneo.

ore 10:30

Laboratorio “Segreti e sapori dei vini liguri”, con il sommelier Ivano Brunengo della Fisar a cura di Assaggia la Liguria.

Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

ore 10:30

“Maestri del Commercio” – a cura dell’Associazione 50&Più Imperia.

Open Hall Strescino - Area Gru.

ore 11:15 Salotto letterario. Presentazione del libro “A tavola con Renzo e Lucia. Ricette e menù dal mondo dei Promessi Sposi” di Luisa Vassallo.

Area Incontri – Calata G.B. Cuneo.

ore 11:15 Cooking show “Risotto al Basilico Genovese Dop e prescinsoa con olio Riviera Ligure Dop a crudo” con lo chef Alessandro Dentone, presidente dell’Unione Regionale Cuochi Liguria a cura di Assaggia la Liguria.

Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

ore 12:00

Premiazione “10 km OliolivaRun”, “FamilyRun” a cura del Club Marathon Imperia.

Spianata Padre Cristino da Oneglia (inizio molo lungo di Oneglia)

ore 12:15

Degustazione del “Lunatico 2022”, Vermentino Colli di Luni in abbinamento alla “Panzanella moderna”, finger food al profumo di Liguria preparati dall’agrichef Lorenzo Lavezzari, in collaborazione il Comune di Diano Castello a cura di Assaggia la Liguria.

Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

ore 13:30

Laboratorio emozionale di pesto al mortaio con Basilico Genovese Dop, Aglio di Vessalico e assaggio di Olio Riviera Ligure Dop a cura di Assaggia la Liguria.

Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

ore 14:00

Premiazione Concorso Vetrine a cura di Confcommercio e Confesercenti.

Area Incontri - Calata G.B. Cuneo.

ore 14:30

“L’Ostrica di La Spezia e la Sostenibilità”. Laboratorio con degustazione a cura di Legacoop Agroalimentare e Cooperativa Mitilicoltori Spezzini.

Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

dalle ore 15:00

Premiazione “Dipingendo Olioliva” e “Fotografando Olioliva” a cura di Confesercenti.

Area Incontri – Calata G.B. Cuneo.

ore 15:30

Laboratorio con degustazione “La pasta fresca alla lavanda angustifolia: taglierini con fonduta di alpeggio”, a cura di Pasta Morena Ventimiglia, in collaborazione con CNA Imperia e Ass. Lavanda Riviera dei Fiori.

Area Laboratori - Calata G.B. Cuneo.

dalle ore 16:00

Bailando en Olioliva con DJ Roby el Gordo Pomeriggio di danze caraibiche in collaborazione con asd Academia de Baile e Maestra Cristina Zanello.

Open Hall Strescino - Area Gru.

ore 16:30

”Tessere la lavanda: dalle fibre all’intreccio” a cura di Emanuela Polidori resp. formazione del CIL. A cura di CNA Imperia.

Area Laboratori - Calata G.B. Cuneo.

ore 16:30

“Un Mare di sorprese” Laboratorio di educazione ambientale con la biologa Barbara Nani a cura del Flag Gac “Il Mare delle Alpi” nel suo stand istituzionale in Calata G.B. Cuneo.

ore 17:00

Salotto letterario. Presentazione della raccolta “Poesie di Domani” di Francesco Basso. Area Incontri - Calata G.B. Cuneo.

ore 17:15

Racconto cultural-culinario con degustazione “Liguria: dove i foresti si sentono a casa” a cura del cuoco-contadino Luigi dell’agriturismo Le Navi in cielo di Imperia e dell’agricoltrice e imprenditrice Margherita dell’agriturismo Ine Barche Holidayhome Liguria, in collaborazione con Cia Imperia.

Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo

ore 18:00

Salotto letterario. Presentazione del libro “La Lavanda di Imperia. Storia di un’essenza” di Alessandro Giacobbe.

Area Incontri – Calata G.B. Cuneo.

ore 20:00

Chiusura della manifestazione. Arrivederci al 2024!