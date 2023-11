Imperia: a Olioliva nello stand Confcommercio le premiazioni del concorso dei cocktail

Anche quest’anno sono stati bravissimi i barman impegnati nel concorso AperiOliva organizzato dalla Confcommercio di Imperia in occasione di Olioliva.



"Tantissimi i partecipati che si sono sfidati presentando il loro cocktail accompagnato da piatti legati al territorio e in particolare all’olio extravergine, alle olive e ai derivati. Ecco i primi tre classificati decretati dalla giuria e premiati nel pomeriggio di oggi nel maxi stand della Confcommercio in Calata Cuneo, nel cuore di Olioliva:

Bar Ligure

Il Consorzio del Principe

New Caffè del Porto

Complimenti a tutti i partecipanti:

Ortotèca

Chilloutzone

A cuvea du Baffo

Relax Cafe

L'Alibi caffé

3.0 Lunchbar

Un grazie alla fantastica giuria composta da Roberto Ranise Presidente provinciale Federolio, Ivano Brunengo di Fisar Delegazione Imperia Savona, Giovanni Revello di Ais Liguria e Marco Gorlero Presidente di Confcommercio Imperia".