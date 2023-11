Al via nel weekend Area Sanremo 2023: 772 artisti in gara da tutta Italia sognando il palco dell’Ariston

Sono 772 le candidature arrivate in soli 21 giorni per partecipare alla nuova edizione di Area Sanremo, il concorso della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e del Comune di Sanremo che permetterà a quattro artisti emergenti di accedere alla serata finale di Sanremo Giovani trasmessa il 19 dicembre in prima serata su Rai 1. L'iscrizione (anche quest'anno gratuita) era riservata a giovani artisti di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 30 non ancora compiuti al 1° gennaio 2024 che hanno potuto candidarsi caricando nell'apposito modulo un brano inedito in linea con le caratteristiche indicate nel regolamento disponibile sul sito www.areasanremo.it.

Delle 772 candidature arrivate, 30 riguardano iscrizioni di band, 18 quelle di artisti che si esibiranno in duo, 43 il numero di minorenni. Per alcuni di loro, come già accaduto negli scorsi anni, sarà la prima esibizione davanti a professionisti del settore.

“II numero davvero ragguardevole degli iscritti a questa oramai prossima edizione di Area Sanremo mostra che il nostro concorso gode di considerazione sempre maggiore fra i giovani musicisti. La confermata direzione artistica di Amadeus insieme con una gestione amministrativa rigorosa e attenta alle esigenze dei ragazzi sono scelte vincenti che sono State riconosciute anche dai tantissimi candidati di quest'anno, tra i quali confidiamo di riuscire a individuare, anche in questa edizione, nuovi artisti di talento meritevoli di salire sul palco dell'Ariston” commenta Filippo Biolè, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

“È un risultato importante - dichiara il sindaco Alberto Biancheri - che consolida le scelte fatte negli anni passati e che desidero condividere con il direttore artistico Amadeus e con la Fondazione Orchestra Sinfonica. È stato svolto un grande lavoro che ha premiato con un numero davvero significativo in termine di partecipazioni e che sottolinea l'importanza dell'Orchestra Sinfonica nel panorama musicale e artistico”.

Da sabato al Palafiori inizierà il primo week end di audizioni della fase eliminatoria che impegnerà la commissione il 4-6 novembre, 11-13 novembre, 18-20 novembre, 24 novembre. Quest'anno i professionisti scelti dal direttore artistico del Festival davanti ai quali i giovani artisti provenienti da tutta Italia si potranno esibire sono: Lavinia Iannarilli, Paolo Biamonte, Sergio Rubino, Alessio De Stefani.

Le finali di Area Sanremo 2023 si terranno il 25 e 26 novembre: sabato saranno proclamati i 20 vincitori di Area Sanremo dalla Commissione di Valutazione e Amadeus, domenica invece i vincitori avranno la possibilità di sostenere un'audizione davanti alla Commissione Musicale RAI, che decreterà i quattro artisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani.

Nel corso della finale del 25 novembre sarà consegnata anche la “Targa Vittorio De Scalzi” dedicata al grande artista scomparso nell'estate del 2022 che ha lavorato in diverse occasioni con la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ricoprendo ruoli importanti ad Area Sanremo. Dalla generosità che ha sempre dimostrato verso i giovani è nata l'idea di far partecipare alcuni artisti provenienti da Area Sanremo al concerto a lui dedicato proposto lo scorso luglio all’auditorium “Franco Alfano”.

“I ragazzi in quell'occasione hanno diviso il palco con la band storica di De Scalzi e la nostra orchestra - spiega il maestro Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della Sinfonica - uno scambio, anche di forti emozioni, tra generazioni di musicisti e percorsi molto diversi che vorremmo replicare quest'anno offrendo ai 20 finalisti di Area Sanremo e al vincitore o vincitrice della Targa de Scalzi l'opportunità di preparare con noi il concerto che anche la prossima estate dedicheremo a Vittorio, omaggiando e riscoprendo la sua storia d'autore di canzoni di successo non solo dei New Trolls ma anche per Mina, Ornella Vanoni, Anna Oxa e molti altri...”.

Oltre a questa “Sinfonica Experience” riservata ai 20 finalisti, durante le fasi eliminatorie saranno organizzate delle visite per i candidati e i loro accompagnatori al Teatro Ariston e alla sede del Club Tenco: un percorso ideale “Sulle orme di Amilcare Rambaldi”, sanremese ideatore del Festival della Canzone Italiana ed anche del Club e Premio Tenco.

I giovani artisti di Area Sanremo, inoltre, avranno l'occasione di assistere gratuitamente ai concerti in programma a novembre dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo e del “Festival Internazionale Chitarristico città di Sanremo” al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo.