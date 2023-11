Sanremo: verso le elezioni, non si placa il botta e risposta. Baggioli torna a parlare al sindaco

“Ringrazio il Sindaco Biancheri perché la sua replica ha messo in luce la scaletta del prossimo spettacolo di illusione collettiva che sicuramente farà prima della sua scadenza elettorale. Magari al cinema Centrale oppure all’Ariston, speriamo di avere un posto in prima fila oppure, essendo la ‘parte dell’opposizione sgradita' la guarderemo in streaming”. Interviene in questo modo Simone Baggioli, capogruppo di Forza Italia a Sanremo, in una nuova replica al Sindaco Alberto Biancheri.

“Come ho avuto modo di scrivere nella scorsa lettera di ringraziamento – prosegue - tengo a sottolineare che non ho criticato la persona, ma il modo di agire; avevo evidenziato come il Sindaco verrà ricordato per ciò che ha completato, concretamente, in questi dieci anni di amministrazione, ed egli lo ha scritto di suo pugno nella replica, che i nastri li taglieranno altri, forse proprio a causa della gestione delle pratiche in modo totalitario e pressapochistico. Lui ad un certo punto cita l’esempio di ‘The Mall’ ed il grande lavoro dei dipendenti comunali, tale opera è anche legata al piano regolatore, per le due pratiche il grande contributo è arrivato, ricordiamo, da un funzionario che alla fine del progetto è tornato a Rignano sull’Arno; in questo caso, il primo a sminuire il lavoro dei suoi dipendenti, quindi, è stato proprio il Sindaco. Come sempre il tentativo di Biancheri e del suo spin doctor è quello di girare le carte da grande illusionista. In un certo modo ha ripetuto quello che avevo già scritto nella mia lettera, però travisando le mie parole, creando da ciò un contenuto, un motivo su cui ricamare i propri risultati e i suoi grandi successi, se così vogliamo dire”.

“Con il solito vittimismo patologico – va avanti Baggioli - il Sindaco reagisce enumerando opere ed atti che in alcuni casi dovrebbero essere ordinaria amministrazione (parliamo di cose concretamente completate), ma non vogliamo entrare in polemica, lui è il sindaco dei record, la mia lettera aveva l’intento di ringraziarlo. Ha fatto la sua epoca, ma auspichiamo che questo tipo di amministrazioni OGM, abbiano finito il loro corso. Nella sua replica ha avuto modo di affermare la sua forza, battendo i pugni sul petto ha affermato la sua capacità di vincere le elezioni, e di questo ha ragione, è stato molto bravo, eh si, noi abbiamo perso in quanto non abbiamo avuto la capacità di scendere a compromessi, non abbiamo formato coalizioni ogm, siamo stati fedeli alla linea, forse troppo rigidi in un’ideale che, al giorno d’oggi, è sintomo di poca furbizia. Il nostro Sindaco, ha invece questa grandissima capacità, questa fluidità qualunquistica che ormai pervade il nostro mondo politico, dobbiamo dargli il grande merito di essere molto convincente, in quanto ha saputo portare nel suo brodo anche il principale antagonista delle scorse elezioni, bravissimo!”

“Sono sempre stato di Forza Italia, in una coalizione di Centrodestra, questa è la mia connotazione, questi sono i miei valori, non ho mai cambiato partito e nemmeno coalizione, non voglio criticare coloro che amministrano con Biancheri, ma alcuni sembrano più dei giocatori di calcio che dei politici. Vorrei inoltre che ci spiegasse, qual è l’altra parte dell’opposizione che lui ritiene giusta? in modo che fosse ben chiaro quale sia il futuro ogm della nostra amata città, visto che Sanremo è la città del Casinò, per una volta giochiamo a carte scoperte: c’è forse qualche accordo con una parte dell’opposizione per le prossime elezioni?”

“Alberto – termina Baggioli - sei stato il Sindaco di tutti, lo sei stato per dieci anni, non era mia intenzione criticare quanto da te completato concretamente, non pretendo che tu sia d’accordo con me e con le nostre opinioni, mi dispiace che aver messo in mostra il tuo modo di agire, criticando l’operatività e non le intenzioni, ti abbia ferito al punto da replicare, dando il fianco ad ulteriori comunicati stampa, che il tuo amato spin doctor saprà valorizzare per creare movimenti arlecchino, dove possano riciclarsi i soliti politici senza ideali. Chiudo la presente ribadendo il rispetto alle altissime intenzioni del nostro Sindaco Alberto Biancheri, ma alla luce dei risultati di questi dieci anni di amministrazione OGM, auspichiamo un cambiamento basato su valori pratici e ideali fondanti, che sappiano rispondere alle esigenze della cittadinanza in tempo reale”.