Sanremo: lunedì prossimo alla Federazione Operaia incontro con Rocco Mangiardi

Si terrà lunedì prossimo alle 18, alla Federazione Operaia Sanremese un incontro con Rocco Mangiardi, imprenditore calabrese che ha rifiutato il pagamento del pizzo alle cosche mafiose di Lamezia Terme, opponendosi alla famiglia mafiosa dei Giampà, organizzato dal Presidio Livatino del Liceo G.D. Cassini di Sanremo con la collaborazione di ‘Amici del Cassini’.

“Ci auguriamo che questa occasione di confronto e di dialogo con chi non ha abbassato la testa, ma ha scelto la via della legalità – dicono gli organizzatori - possa essere un modello per tutti noi, uno sprone a vivere ogni giorno con onestà e giustizia, a non cedere al ricatto e all'intimidazione, a ricordare la forza che solo una comunità coesa può esercitare. Soltanto senza l'indifferenza, rinnovando la memoria come solido fondamento del futuro, si può essere cittadini e cittadine "degni di considerarsi uomini viventi".