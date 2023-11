Olioliva 2023: al via le ‘food experience’ delle antiche vie del sale, protagonisti aziende e prodotti tipici dell’entroterra

Gli chef Grasso,Ursino, Carrara, Revel e il sommelier Revello presentano le eccellenze dei territori al di là del mare in due degustazioni didattiche, domani dalle 16 alle 18, nella tensostruttura di calata Cuneo ad Imperia.

Per le due Food&Wine experience, il sommelier A.I.S. Giovanni Revello e l’amministratore delegato di Peq Agri Marco Luzzati, proporranno in abbinamento ai piatti due etichette Guglierame: l’Ormeasco e lo Sciac-Trà DOP. L’appuntamento con il gusto delle “strade del mare”, quei cammini solcati un tempo da commercio del sale, darà modo ai tanti visitatori della kermesse imperiese, di conoscere le storie le tradizioni legate al cibo e alle produzioni tipiche direttamente dai produttori intervistati dal “Cucinosofo” della trasmissione “Benvenuti in Liguria” di Tele Nord.

“Con OliOliva - sottolineano Alessandro Navone e Franco Laureri presidente e responsabile comunicazione e marketing dell’associazione antiche vie del sale - si rafforza il progetto ‘Costruttori di Alleanze’ grazie a nuove collaborazioni tra aziende e amministrazioni comunali dei nostri trentadue comuni”.

L’esempio esemplificativo di questa filosofia 'di fare insieme' sono gli l’abbinamenti, proposti dagli chef: i tagliolini all’Ormeasco, del Pastificio Fratelli Porro, con il tocco bianco di Alici, per richiamare la tradizione della cucina delle malghe, abbinati all’etichetta “Guglierame” di Peq Agri di Ormeasco, e ancorala Torta Di Cavoli della Pro Loco Pornassio, le salse all’aglio di Vessalico, con l’olio Raineri Bio, servite sul finger food di Pane di Gavenola.

Come rimarca Luciano Vazzano direttore di CNA Imperia: “Attraverso queste collaborazioni le eccellenze dei comune del nostro entroterra hanno la possibilità di portare all’attenzione dei turisti della riviera, in questo caso ai numerosi visitatori di OliOliva,le tante eccellenze locali che sono prodotte nel segno della tradizione da piccole aziende e, soprattutto, i valori che distinguono questi prodotti artigianali da quelli industriali”.

I laboratori del gusto di CNA Imperia, Antiche Vie Del Sale e Sei-Cpt di Imperia a OliOliva sono realizzati con il sostegno del Comune e della Pro Loco di Pornassio, in collaborazione con A.I.S. Liguria, il Comitato di Tutela Aglio di Vessalico e le aziende Peq Agri, Panificio Cacciò di Gavenola, Pastificio Fratelli Porro, Special Ingredients e Olio Raineri.