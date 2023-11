Il ruolo dell'infermiere a domicilio come tutti ormai sappiamo anche se non abbiamo mai avuto delle esperienze dirette, è un ruolo assolutamente fondamentale per la collettività visto che parliamo di una figura professionale che si rende disponibile a curare i vari pazienti nel loro domicilio, ed è un qualcosa di molto importante soprattutto per quelle persone che hanno bisogno di ricevere cure a lungo termine e che preferiscono giustamente ricevere l'assistenza a casa loro piuttosto che dover andare all'ospedale.

Tra l'altro c'è da dire che quando si affronta questo argomento spesso ci si concentra troppo sulla comodità di queste persone, ma non ci si rende conto che il ruolo dell'infermiere è importante per il sistema sanitario nel suo collettivo, perché grazie ai suoi interventi a domicilio evita di intasare gli ospedali quando non serve.

Fortunatamente negli ultimi anni la mentalità sta cambiando in questo senso e stiamo tutti iniziando a comprendere che in ospedale bisogna andare solo quando ce n'è un estremo bisogno, e soprattutto solo quando quelle stesse cure non le possiamo ricevere a casa.

Questo siamo stati costretti a comprenderlo a nostre spese durante gli anni drammatici del coronavirus, durante il quale come tutti ci ricordiamo non solo gli ospedali erano intasati perché erano piene di persone che avevano il virus e lo avevano sviluppato in forma grave, ma soprattutto non ci conveniva comunque andare e perché rischiava ancora di più di prenderci il virus.

Per quanto riguarda le categorie di persone più interessate ai servizi che mette a disposizione un infermiere a domicilio, possiamo pensare alle persone anziane o anche persone che hanno qualche forma di disabilità e sono categorie di persone fragili e vulnerabili che pur volendo avrebbero molte difficoltà a muoversi liberamente andando magari in un centro oppure in ospedale qualsiasi.

Poi è chiaro che un infermiere a domicilio, potenzialmente in grado di aiutare anche persone che hanno avuto un incidente e ora sono in fase di convalescenza a casa ma hanno per esempio bisogno del cambio di una benda, che è un qualcosa delicato perché se lo stesso non viene seguito correttamente e si rischia di beccarsi un'infezione.

Bisogna scegliere un infermiere a domicilio che già dal primo incontro ci Ispira fiducia

Se parliamo della scelta di un infermiere a domicilio da una parte possiamo dire che paradossalmente nelle grandi città è più complessa perchée quindi anche le possibilità di sbagliare la scelta lo sono.

Per questo suggerivamo nel titolo di questa seconda parte di fidarci del nostro istinto che in realtà non sbaglia mai, e non è nemmeno vero che la prima impressione non conta, perché per esempio quando incontreremo questo infermiere per un primo colloquio già alcune cose potremo intuirle.

Ad esempio potremmo intuire se siamo persone sensibili se chi abbiamo davanti oltre ad essere un professionista affidabile, è anche una persona empatica perché l’empatia fa la differenza perché comunque le persone che si trovano a casa in difficoltà, anche dal punto di vista emotivo hanno bisogno di sostegno.