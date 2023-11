Sanremo: evento Halloween a San Romolo, i residenti ringraziano gli organizzatori

Le famiglie di San Romolo ci hanno scritto per ringraziare il Comune di Sanremo, Carlotta De Melas e Denise Alessi dell'associazione culturale ‘Talea’ per l'evento di Halloween del 28 e 29 ottobre nella frazione matuziana.

“Il successo ottenuto è stato davvero inaspettato – dicono i residenti della zona – con il bosco e il prato di San Romolo riempiti di magia, sogni, bambini e famiglie felici, in uno scenario suggestivo perfettamente orchestrato dall'associazione Talea”.

“Noi teniamo che il territorio – proseguono - possa vivere anche nei periodi di bassa stagione e non solo d'estate. L'associazione Talea ha dimostrato una grande sensibilità, non solo in questa occasione ma realizzando ‘Clean up’, trekking naturalistici e letterari per bimbi e le loro famiglie. Ci auguriamo che questa collaborazione, tra noi, il Comune e l'associazione possa proseguire nel tempo, crescere insieme a noi, realizzando nuovi progetti e rendendo la festa di Halloween un evento fisso”.