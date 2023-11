Aiga la Spa di Villa Giada regala ai lettori del giornale un'esperienza di benessere unica: il Programma Fedeltà

Aiga, la Spa di Giada, è un'oasi di benessere e relax esclusiva, dove il tempo si ferma e l'arte del benessere si fa esperienza.



Le proposte, sempre e solo ad uso esclusivo, sono delle vere e proprie esperienze benessere costruite sulle esigenze degli ospiti come:

- i pacchetti per coppie,

- le proposte per addio al nubilato,

- feste di laurea, compleanno, etc.

- ingressi per famiglie

- Ingressi esclusivi per gruppi di amiche.





Inoltre, potrete abbinare l'esperienza con una cena gourmet a tre portate o scoprire la novità più recente, un'Esperienza Serale per 2 dalle 20 alle 22 con cena direttamente in spa.

Aiga la Spa di Villa Giada desidera ringraziare tutti i suoi clienti, sia quelli affezionati che quelli nuovi, per la loro fiducia e affetto, con una novità: il Programma Fedeltà.



Questo programma darà accesso ad un catalogo di premi e vantaggi su misura per tutti i lettori. Accumulando punti con ogni visita, sbloccherete ricompense esclusive che renderanno ogni esperienza di benessere ad uso esclusivo ancora più memorabile.



I vantaggi dell'iscrizione:



- Restate sempre aggiornati su offerte, promozioni e pacchetti esclusivi dedicati solo ai possessori della Fidelity Card di Aiga la Spa di Giada.

- Riceverete subito 50 punti omaggio.

- Se vi iscriverete entro il 15 novembre, riceverete un coupon aperitivo valido per 2 persone, da abbinare alla vostra prossima esperienza.

- Avrete accesso al ricco catalogo premi.

150 punti = Una bottiglia di prosecco in SPA

200 punti = Maschera Viso in SPA

250 punti = Crema Corpo in SPA

300 punti = Aperitivo per due a termine SPA

400 punti = Pizza per due (bevande escluse) a termine SPA

500 punti = 30 minuti aggiuntivi sulla vostra prossima prenotazione SPA

800 punti = Cena per due con menù di 3 portate (bevande escluse) a termine SPA

1000 punti = Un'Esperienza SPA più cena (pacchetto bevande escluse)

1500 punti = Esperienza SPA GOURMET di 2 ore serale, dalle 20 in SPA esclusiva con cena inclusa (Spumante e acqua)





Per iscrivervi è semplicissimo: basta cliccare sul link www.aigaspa.com/sanremonews e in meno di un minuto sarete registrati al programma. Riceverete subito una email con la Fidelity Card digitale da salvare nel wallet del vostro smartphone, e il codice coupon esclusivo per l'aperitivo per 2 persone da abbinare alla vostra prossima esperienza.



Il team di Aiga la Spa di Giada non vede l'ora di condividere con voi momenti di relax, cura e felicità in esclusiva. Questo Programma Fedeltà è il suo modo di dirvi quanto vi apprezza. Non lasciatevelo scappare, perché meritate il meglio.



Da Aiga la Spa di Giada, esperienze benessere ad uso esclusivo.



Non importa se siete già clienti o se state cercando la vostra prima esperienza in Spa, il Programma Fedeltà è per tutti. Cliccate sul link www.aigaspa.com/sanremonews per iscrivervi e iniziare questa splendida avventura.

Aiga la Spa di Giada, esperienze benessere ad uso esclusivo, è a Imperia presso Villa Giada spEace Resort.

È aperta tutti i giorni dalle 9 alle 20 e per l'esperienza "Cena esclusiva in SPA" dalle 20 alle 22.30 - Potrete chiamare al 0183 757788 oppure su whatsupp al 0183 757788 - aigaspa.com