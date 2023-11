Santo Stefano al Mare: nuovo volto per piazza Aurelio Saffi “Un importante intervento di rigenerazione urbana”

Un nuovo volto per Piazza Aurelio Saffi a Santo Stefano al Mare, grazie ad un intervento di Rigenerazione Urbana, che ha ottenuto un importante finanziamento dalla Regione Liguria. Obiettivo realizzare un’area più bella, più sicura, più fruibile e aperta verso il mare. Oltre al rifacimento dell’arredo urbano, della pavimentazione, con conseguente abbattimento delle barriere architettoniche, del verde e dell’illuminazione, è prevista anche la riprogettazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche.

I lavori avranno inizio a gennaio 2024, il costo complessivo sarà di 335 mila euro, dei quali 250 mila finanziati da Regione Liguria, grazie al Programma Regionale di Rigenerazione Urbana e 85 mila euro di cofinanziamento da parte del Comune.

“Un intervento atteso dalla cittadinanza - afferma il Sindaco di Santo Stefano al Mare Marcello Pallini - in un’area nevralgica del nostro borgo. I lavori miglioreranno la piazza non solo da un punto di vista estetico, ma anche funzionale. Infatti, grazie alle opere, risolveremo l’annoso problema degli allagamenti che si verificano in caso di precipitazioni intense. Inoltre, regaleremo ai cittadini e turisti un’area più fruibile, che offre un panorama unico sul nostro splendido mare. Voglio sottolineare che il cronoprogramma dei lavori è stato articolato in più fasi che terranno conto delle esigenze lavorative delle attività commerciali e degli esercizi pubblici che prospettano sulla piazza. Santo Stefano al Mare avrà così tre piazze affacciate sul mare, luoghi importanti di aggregazione per la nostra comunità. Un sentito ringraziamento all’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, sempre vicino al territorio, che ha permesso al nostro borgo di avere questa opportunità”.

Prosegue l’Assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola: "Siamo di fronte a una grande opera di rigenerazione urbana tanto importante quanto attesa dalla cittadinanza. La riqualificazione di piazza Aurelio Saffi garantirà un nuovo spazio di qualità ai cittadini di Santo Stefano al Mare e ai suoi tanti turisti. Regione Liguria investe 250mila euro su un progetto che sposa appieno la politica messa in campo da questa amministrazione che mira al recupero e all'abbellimento dell'esistente a discapito del nuovo consumo di suolo. Un ottimo lavoro di collaborazione portato avanti insieme al sindaco Marcello Pallini, al vicesindaco Donato Piccirilli e a tutta l’amministrazione comunale”.

Conclude il Vicesindaco Donato Piccirilli: “Un progetto di Rigenerazione Urbana, a cui stiamo lavorando da tempo. Piazza Aurelio Saffi diventerà un “salotto a cielo aperto”. L’abbattimento delle barriere architettoniche nell’intera area, rappresenta un ulteriore passo in avanti del progetto di inclusività di Santo Stefano al Mare, che stiamo portando avanti su più fronti con grande impegno. Un ringraziamento all’Architetto Mariano Zampino, Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici del nostro Comune, per l’impegno profuso in questo progetto strategico per il nostro paese e all’assessore regionale Marco Scajola”.