Controllo del territorio, il comune di Ventimiglia firma convezione con l'associazione nazionale carabinieri (Foto e video)

Il comune di Ventimiglia firma una convezione con l'associazione nazionale carabinieri per controllare le zone più sensibili della città, come i giardini pubblici e il mercato del venerdì, e monitorare il territorio durante le allerte meteo in collaborazione con la protezione civile della città di confine e la polizia locale. L'accordo è stato stipulato questa mattina tra il sindaco Flavio Di Muro e Gianpiero Fiora, ispettore regionale dell'associazione nazionale dei carabinieri della Liguria, alla presenza del vicesindaco Marco Agosta, che ha voluto fortemente questa convenzione, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della Protezione civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dei rappresentanti regionali dell’associazione giunti da Genova per l’occasione, della Protezione civile di Ventimiglia e del vicecomandante della polizia locale Sandro Villano.

I militari in congedo scenderanno in strada per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai commercianti e supportare la Protezione civile comunale in caso di calamità. "Da quando la mia amministrazione si è insediata in Comune abbiamo fin da subito iniziato a lavorare per aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini e garantire ai ventimigliesi la giusta tutela" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Con la convenzione di oggi si compie un altro passo in questa direzione. Qualsiasi contributo che potrà garantire maggiore serenità e sicurezza a cittadini, commercianti e turisti e farà da deterrente contro attività criminali lo accogliamo con gratitudine e siamo disponibili a investirci con un rimborso spese".

"Sono orgoglioso di far parte di questa squadra. La Protezione civile per me è importantissima" - dice il vicesindaco Marco Agosta - "La protezione civile di Ventimiglia deve ritornare ad essere quella di un tempo e questa collaborazione è importantissima".

"Ci teniamo in modo particolare perché Ventimiglia è la nostra città, poter dare un contributo è una cosa che ci fa piacere" - commenta Ernesto Fresca Fantoni, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ventimiglia - "Oltre ai servizi che già facciamo, come il monitoraggio al Parco delle Alpi Liguri e a Gouta, con oggi inizieremo una nuova collaborazione di monitoraggio e controllo nella città di Ventimiglia. Se dovessimo vedere qualche criticità avvertiremo subito le forze dell'ordine e la Protezione civile".

"Abbiamo iniziato a collaborare ancora prima di stilare la convenzione" - aggiunge il vicecomandante della polizia locale Sandro Villano - "Sono orgoglioso di essere il coordinatore. Sarà un piacere lavorare e collaborare insieme all'associazione nazionale carabinieri e alla protezione civile. Penso che potremo fare un'ottima sinergia tra loro e l'amministrazione".