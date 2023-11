In lizza per Miss Italia Social: Ilaria Salerno pronta a rappresentare Sanremo al concorso nazionale di bellezza più prestigioso

La provincia di Imperia può ancora essere rappresentata alla finale di Miss Italia 2023 prevista a Salsomaggiore Terme dall'8 all'11 novembre. Dopo essere stata scelta da una giuria di esperti marketing di Roma come miglior volto social della Liguria e pertanto selezionata come Miss Liguria Social, la ventisettenne Ilaria Salerno di Sanremo è ancora in lizza per vincere il titolo nazionale di Miss Italia Social ed acquisire ulteriore autorevolezza nelle attività di collaborazione con le imprese che vogliono farsi conoscere sui social network oltre che naturalmente portare ulteriormente alla ribalta il nome di Sanremo.

"È come un sogno che piano si sta realizzando" – commenta la social media manager. "Sono contenta e al tempo stesso onorata di poter rappresentare il mio territorio e le sue bellezze in un concorso prestigioso come Miss Italia."

Per candidarsi a Miss Italia Social, a seguito dell'accordo raggiunto con Confartigianato pensato per promuovere la bellezza made in Italy, la patron Patrizia Mirigliani e il suo team hanno chiesto alle ragazze di realizzare un nuovo video che raccontasse il valore delle creazioni fatte a mano attraverso l'iniziativa "Miss Italia riscopre i mestieri". Partendo dal presupposto che dalla Riviera di Ponente vengono esportate innumerevoli quantità di fiori in tutto il mondo, Ilaria ha così deciso di raccontare la storia dell'ibridatore di rose Antonio Marchese, un'artista che conta numerosi riconoscimenti grazie alle sue creazioni simboliche tra cui la rosa dell'Unità d'Italia, un tricolore femminile verde come la speranza, rosa colore femminile per antonomasia e giallo per ricordare la festività dell'8 marzo.

Sostenere Ilaria è facile: basta seguirla sul suo profilo Instagram (cliccando qui) e mettere un "mi piace" al video (cliccando qui) che verrà valutato da una giuria di esperti che andrà ad analizzare una serie di aspetti tra cui capacità comunicativa, engagement, empatia, portamento e contenuti del profilo social.