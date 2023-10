Bordighera: l'Assessore Allavena risponde al PD "Giribaldi ignora la questione il ruolo che il suo partito ha avuto nel crearla"

“Il Partito Democratico, come sempre a Bordighera negli ultimi anni, dimostra di non essere informato e, quando tenta, di non capire comunque. Infatti, nonostante la collaborazione del Consigliere Trucchi che ringraziamo per aver partecipato alla riunione per la revisione dell’appalto, constatiamo con rammarico che il nuovo segretario cittadino Sergio Giribaldi ignora la questione e soprattutto il ruolo che il suo partito ha avuto nel crearla”. Interviene in questo modo Giovanni Allavena, Assessore alla Nettezza Urbana, in risposta al segretario cittadino del PD, Giribaldi.

“Ad essere ‘scriteriata’ – prosegue Allavena - per utilizzare le stesse parole di Giribaldi, è stata l’Amministrazione del Comune capofila Ventimiglia, allora marchiata PD, quando ha imposto agli altri 17 Comuni del comprensorio di affidare il progetto alla società ‘Erica’. Una società che ha dimostrato di non conoscere il territorio e quindi di non essere in grado di valutare i servizi necessari”.

“Per quanto riguarda i tombini – termina Allavena - sono stati regolarmente puliti grazie all’impegno della Polizia Locale che ha affiancato Tecknoservice; a tal proposito ricordiamo comunque che la manutenzione delle caditoie non è assolutamente prevista nel testo dell’appalto. Dove le acque bianche hanno faticato a defluire, è stato a causa delle barre focive che in corso di mareggiata hanno ostacolato il regolare svuotamento. Infine, per il vento non siamo ancora in grado di fare nulla poiché Eolo non è presente in Giunta”.